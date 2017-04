Frau von Hund in Lohne gebissen

Eine Inlineskaterin ist am Montag in Lohne von einem Hund verletzt worden. Die Polizei ermittelt jetzt.

gn Lohne. Eine 24-Jährige ist am Montag von einem Hund gebissen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sprang der Hund die Frau zunächst von hinten an, als sie mit Inlinern auf der Planckstraße in Lohne unterwegs war. Obwohl die Halterin noch versucht hatte, den mittelgroßen schwarzen Hund zurückzurufen, biss er der jungen Frau in den Oberschenkel. Die 24-Jährige musste aufgrund der blutenden Wunde im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen die Halterin des Hundes wegen fahrlässiger Körperverletzung.