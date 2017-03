Frauen demonstrieren für gleichen Lohn

Frauen und Männer demonstrierten am Wochenende auch in Nordhorn und Lingen für gleiche Löhne. Sie machten unter anderem mit der Farbe Rot auf sich aufmerksam.

gn Nordhorn. Die Frauen im SoVD Grafschaft Bentheim haben am Sonnabend mit einer Aktion in der Nordhorner Innenstadt auf ihre Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ hingewiesen. Sichtbares Zeichen waren rote Taschen, die an Passanten verteilt wurden.

Dazu der SoVD-Kreisvorsitzende Bernhard Alferink in einer Pressemitteilung: „Der Unterschied zwischen dem Entgelt von Frauen und Männern liegt in Deutschland noch immer bei 21 Prozent. Diese Ungerechtigkeit muss ein Ende haben. Viele Frauen machen einen täglichen Spagat zwischen Familie und Beruf. Dabei sind sie genauso gut qualifiziert wie Männer und wollen genauso wie Männer beruflich aufsteigen. Weit mehr Frauen als Männer arbeiten für Niedriglöhne. Sie verdienen jedoch gute Beschäftigungschancen und eine gute Bezahlung.“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will und das Nordhorner Ratsmitglied Herbert Ranter (Die Linke) diskutierten am Sonnabend auf dem Stadtplatz mit den SoVD-Frauen über ein Tarifsystem, das den Beschäftigten individuelle Unterschiede bei der Bezahlung transparent erklärt, die Überprüfung der Lohnstrukturen durch Arbeitgeber sowie über einen ausreichenden gesetzlichen Mindestlohn für eine bessere Bezahlung von Frauenarbeit im Niedriglohnsektor. Niedrige Löhne führten zu niedrigen Renten. Dabei sei klar, dass Frauen im Alter von ihrer Rente leben müssen. Auch so könne man der Altersarmut vorbeugen, so die Kommunalpolitiker, die sich auch für eine bessere Vereinbarung von Beruf und Familie für Frauen wie Männer aussprachen und ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft forderten.