Frauenleiche in Dohren identifiziert

Bei einer Kontrolle auf der A30 in Höhe Rheine-Kanalhafen hat der Zoll in der vergangenen Woche 21 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Das Amtsgericht Rheine erließ Haftbefehl gegen den Fahrer. mehr...

Nachdem er am Sonntagvormittag Auslagen in einem Eine-Welt-Laden gestohlen hat, versteckte sich ein 29-jähriger Dieb in der St. Andreas Kirche in Emsbüren vor der Polizei. mehr...