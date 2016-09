Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Zum 26. Mal geht an diesem Wochenende das internationale Straßenkulturfest in Nordhorn über die Bühne. Am Sonnabend und Sonntag um 20 Uhr wird wieder die Gala des Straßenkulturfests veranstaltet, die im großen Varietézelt auf dem Neumarkt ausgerichtet wird. Besucher können sich auf eine Unterhaltungsshow freuen, durch die der Zauberkünstler und Kabarettist Marcel Kösling führen wird. Auftreten wird unter anderem der Clown Barry Lubin, der bereits Teil des berühmten Big Apple Circus in New York war. Lisa Rinne wird atemberaubende Drehungen an der Luftleiter vollführen und der Gentleman Jongleur Monsieur Jeton nimmt die Gäste mit auf eine Reise in das Varieté der Zwanzigerjahre. Karten für die Gala können im Modegeschäft Engbers, Hauptstraße 10, in Nordhorn erworben werden. Die Karten kosten 23 Euro und sind auf sechs Stück pro Person limitiert. Parallel findet am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr das reguläre Programm des Straßenkulturfests in der Nordhorner Innenstadt statt. Ein ausführliches Programm der Veranstaltung gibt es hier.

Freitag

Im Haus Ringerbrüggen in Emlichheim tritt am Freitag das deutsch-niederländische Boogie -, Blues -und Jazztrio „Boogielicious“ auf. Das Motto des Liveauftritts lautet: „...bringing Boogie to the 21st century.“ Der Auftritt beginnt um 20 Uhr. Karten kosten 18,50 Euro und können online im GN-Ticketshop gekauft werden.

In Gronau wird am Sonnabend das „ Holi Festival of Joy and Colour“ veranstaltet. Der Einlass des Festivals startet um 13 Uhr. Das Festival beginnt um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Um das Festivalgelände An der Bürgerhalle in Gronau betreten zu dürfen, muss man mindestens 13 Jahre alt sein. Auf dem Festival werden mehrere DJs auftreten. Die Tickets beginnen ab 14,90 Euro zusätzlich muss eine Vorverkaufsgebühr bezahlt werden. Für 24,90 Euro kann auch ein Platinticket erworben werden. Weitere Details zu den Ticketpreisen gibt es hier.

Sonnabend

Der VVV Nordhorn bietet am Sonnabend wieder eine öffentliche Männer -und Frauentour an. Diese ist speziell auf Vereine, Clubs oder Stammtischgruppen ausgelegt. Für die Männer werden während der Fahrt Bier und Frikadelle und für die Frauen Sekt und Backwaren angeboten. Die einstündige Fahrt beginnt um 19 Uhr. Die Fahrt beginnt beim Bootsanleger neben dem VVV.

Von 10 bis 17 Uhr öffnet am Sonnabend zum zweiten Mal die Stofftierklinik des Tierpark Nordhorn im Heuerhaus und der Treckerremise am Vechtehof. Die Tierärzte behandeln die flauschigen Patienten wie in einer normalen Tierarztpraxis. Für den Notfall können auch Röntgenbilder angefertigt oder eine Operation durchgeführt werden. Der Tierpark weist daraufhin, dass eine richtige Reparatur des Spielzeugs nicht gewährleistet werden kann. Parallel gibt es auf der Vechtewiese eine Ausstellung verschiedener Rettungsdienste; neben der Rettungshundestaffel und den Maltesern stellt auch die Feuerwehr ihre Aufgaben kindgerecht vor. Nach dem Besuch der Stofftierklinik können sich die kleinen Besucher auf einer Hüpfburg austoben. Der Besuch der Stofftierklinik ist in den normalen Eintrittspreisen des Tierparks enthalten. Weitere Infos zur Stofftierklinik gibt es hier.

Zum dritten Mal wird am Sonnabend ein Sponsorenlauf in Neuenhaus ausgerichtet. Von 14 bis 17 Uhr kann der 2,1 Kilometer lange Rundlauf beliebig oft absolviert werden. Jede absolvierte Runde wird von den Sponsoren finanziell entlohnt. Den Startschuss gibt wie im letzten Jahr Bürgermeister Günter Oldekamp. Von 15 bis 16 Uhr wird es einen ein Kilometer langen Kinderlauf geben. Um an dem Lauf teilzunehmen, muss ein Startgeld in Höhe von einem Euro bezahlt werden. Dieses fließt in den Sponsorenerlös hinein. Der Erlös des Sponsorenlaufs geht an die Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“. Für das leibliche Wohl wird Kaffee und Kuchen beim Escher Hof angeboten. Die Dudelsack-Band „City of Nordhorn Pipes and Drums“ sorgt für musikalische Unterhaltung. Der Sponsorenlauf wird auf dem Escher Hof, Hauptstraße 2, in Esche ausgetragen. Die Stadt weist daraufhin, dass in der Zeit von 14 bis 17 Uhr folgende Straßen komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt sind: Schulstraße, Bahnhofsweg, Zum Esch, Zur Eiche, Eschkante. Weitere Informationen zum Sponsorenlauf gibt es hier.

Am Sonnabend tritt der Kabarettist und Landschaftsplaner Björn Pfeffermann mit seinem Programm „Meine Kresse! - Ein Mann sieht grün.“ im KunstWerk, Ohner Straße 12, in Schüttorf auf. In seinem Bühnenprogramm beantwortet Björn Pfeffermann auf lustige Art jede Menge Fragen zum Thema Garten. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Können können für 15 Euro online im GN-Ticketshop erworben werden.

Sonntag

In Bad Bentheim wird am Sonntag wieder eine Führung durch den Hute -und Schneitelwald unter Leitung eines Naturschutzrangers des Tierpark Nordhorn angeboten. Treffpunkt der Führung ist der Brunnen vor dem Kurhaus, Am Bade. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr und endet voraussichtlich um 16.30 Uhr. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.

Im Zeichen der Textilgeschichte und des Textilhandwerkes steht der „Ochtruper Leinewebersonntag“ in Ochtrup am 4. September 2016. Von 13 bis 18 Uhr lädt das Designer Outlet Ochtrup zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Niederländische Textilhandwerkskünstler zeigen an Marktständen ihr Handwerk von Wollspinnerei über Weben, bis hin zu Hutmacherei. Das Nähen an einer historischen Nähmaschine wird ebenfalls präsentiert und die genähten Produkte können am Stand gekauft werden. In der Laurenz-Passage an der Laurenzstraße zeigt der Leineweber-, Trachten- und Kiepenkerlverein Ochtrup e.V. Interessantes aus der Ochtruper Textilgeschichte. In Trachten und historischer Kleidung werden Leineweber und Kiepenkerle durch die Stadt ziehen.

Mit großem Familienprogramm, KiKa-Bühne und dem „Superhelden-Dance“ mit Fernseh-Entertainer Tom Lehel wird die Neueröffnung des Intersport Ochtrup am Dränkeplatz gefeiert. Für Musik sorgt die Band „Be One“ und die Blaskapelle Gust. Cafés, Bistros, Kneipen, Eis-Cafés und Restaurants locken mit gastronomischen Angeboten und Erfrischungen. Imbissstände und Flammkuchenstand bieten Herzhaftes auf der Hand an. Für kleine und größere Kinder werden eine Riesenrutsche und das Nostalgiekarussell in der Bahnhofstraße angeboten. Weitere Infos zum Leinewebersonntag gibt es hier.

