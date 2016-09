Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Vom 16. bis zum 18. September dreht sich in Bad Bentheim alles um das Thema „Wein“. Für das diesjährige Weinfest wird das Weindorf am Herrenberg auf der Sonnenseite der Burg errichtet. In der entspannten Atmosphäre des Dorfes können Besucher ofenwarmen Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Käsespezialitäten und andere herzhafte Leckereien verkosten. Dazu versprechen die Veranstalter Livemusik „vom Feinsten“. Am Freitag und Sonnabend werden die „Original Aachtaler“ vom Bodensee für richtige Winzerstimmung sorgen. Die achtköpfige Showband in Blasmusikbesetzung spielt von Volksmusik über Schlager bis Rock alles. Am Sonntag steht ein „Rheinischer Nachmittag“ mit vielen bekannten Stars auf dem Programm. Ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm rundet das Weinfest ab. Das Weindorf ist am Freitag von 17 bis 24 Uhr und am Sonnabend von 14 bis 24 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet das Dorf um 12 Uhr und schließt um 19 Uhr. Weitere Informationen zum Weinfest gibt es hier.

Zum 36. Mal wird am Wochenende das Altstadtfest in Lingen veranstaltet. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 20 Uhr mit dem traditionellen Bierfassanstich durch Lingens Bürgermeister Dieter Krone. Danach geben musikalisch die Rock-Cover-Band „Die Kassenpatienten“ den Startschuss für das Altstadtfest. Am Pulverturm werden durch mehrere Bands die besten Hits der 60er und 70er Jahre gespielt. Eine „Schlager -und Oldienacht“ erwartet die Besucher am Freitag und Sonnabend auf dem Universitätsplatz. Ein Seniorennachmittag mit Musik und Tanz wird am Sonnabend von 15 bis 17 Uhr in der Aula der Paul-Gerhardt-Schule veranstaltet. Am Sonntag sorgt die Karnevalsvereinigung Lingen von 13 bis 18 Uhr mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl. Ein besonderes Highlight ist die Radio-21-Bühne im Amtsgerichtshof. Freitag ab 19.30 Uhr und Sonnabend ab 18.30 werden sechs verschiedene Bands aus der Region hier große Klassiker von Bands wie Led Zeppelin oder AC/DC spielen. Zum größten Open-Air-Club des Emslandes wird am Freitag und Sonnabend der Vorplatz des neuen Rathauses. Zehn verschiedene DJs sorgen am DJ-Tower für die perfekte Stimmung. Am Sonnabend wird ab 7 Uhr in der „Schlachterstraße“ und „Zum neuen Hafen“ der traditionelle Flohmarkt ausgerichtet. Heimische Gruppen und Ensembles treten am Sonnabend -und Sonntagnachmittag auf der „Handwerkskammer-Bühne“ am Markt auf. Weitere Informationen zum 36. Lingener Altstadtfest gibt es hier.

Ebenfalls am 16. und 17. September geht in Lingen wieder das Festival „Rock am Pferdemarkt“ über die Bühne. Insgesamt elf Bands bringen auf zwei Bühnen die Stimmung zum Glühen. An beiden Tagen beginnt das Festival um 19 Uhr. Musikbegeisterte können sich unter anderem auf Adam Angst, Le Fly, Purple Rhino und Jupiter Jones freuen. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Weitere Informationen und einen genauen Ablaufplan gibt es hier.

Auch in Gronau wird am Sonnabend und Sonntag ein Stadtfest über die Bühne gehen. Zwei Bühnen werden dafür in der Innenstadt errichtet, einmal auf dem Platz vor der St. Antonius Kirche und eine auf dem Theodor-Heuss-Platz. Am Sonnabend und Sonntag kann in der gesamten Innenstadt eine Automeile besichtigt werden. Um 11 Uhr startet am Sonnabend eine Damen Cabrio-Rallye. Ganztätig wird in der Innenstadt ein Musikprogramm veranstaltet. Ab 19 Uhr spielen „Timeless“ auf der zweiten Bühne. Am Sonntag wird ein Markt der Kulturen auf dem Theodor-Heuss-Platz und in der Bahnhofsstraße ausgerichtet. Ganztätig treten im Rahmen eines interkulturellen Musikfestivals mehrere Bands auf der zweiten Bühne auf. Auf der ersten Bühne beginnt ab 13 Uhr ebenfalls ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Die Geschäfte haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzliche Informationen und ein ausführliches Programm gibt es hier.

Die Alte Weberei in Nordhorn wird am Sonnabend und Sonntag zum Mekka für Freunde klassicher Computersysteme. Das privat organisierte Treffen „Classic Computing“ bietet eine Ausstellung zum Ausprobieren alter Computersysteme der 70er, 80er und 90er Jahre. Internationale Aussteller konnten für die „Classic Computing“ gewonnen werden. Dazu werden verschiedene Vorträge angeboten und an Ständen kann Hard -und Software erworben werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Am Sonnabend ist die „Classic Computing“ von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um 10 Uhr startet die Veranstaltung ebenfalls um 10 Uhr und schließt um 16 Uhr. Weitere Informationen zur „Classic Computing“ gibt es hier.

Vom 17. bis 19. September ist in Twist wieder Kirmes angesagt. Bürgermeister Ernst Schmitz eröffnet die Kirmes am Sonnabend um 18 Uhr. Der große Flohmarkt beginnt am Sonntag um 10 Uhr auf der Hauptstraße. Der Kinderflohmarkt folgt am Montag ab 14 Uhr in der Kirchstraße. Abgeschlossen wird die Kirmes am Montag um 22 Uhr mit einem großen Feuerwerk.

In die neunte Runde geht am 17. und 18. September der Grafschafter Trecker-Treck auf dem Festplatz in Ohne. Am Sonnabend beginnt um 14 Uhr das Flutlichtziehen mit anschließender Full-Pull-Party. Am Sonntag wird ab 10.30 Uhr ein großer Familientag mit Kaffee. Kuchen, Kinderprogramm und Landmaschinenausstellung veranstaltet.

Freitag

Die „Sickings Jazzlounge“ im Treff 10, Kirchstraße 10, in Bad Bentheim vereint Vibrafonist Altfried M. Sicking, Gitarrist Ansgar Specht, Hammond Organist John Hondorp und Jazz-Schlagzeuger Markus Strothmann. Gemeinsam spielen sie eigene Lieder und bekannte Songs aus dem „Great American Songbook“. Karten für die Jazzlounge können für 16 Euro beziehungsweise 8 Euro ermäßigt hier erworben werden. Ein Kauf an der Abendkasse ist ebenfalls möglich. Einlass ist um 19.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Informationen zur Besetzung gibt es hier.

„U2-Experience“ stellen eine Tribute-Band für eine der erfolgreichsten Bands der 80er bis 90er Jahre dar. Nah am Original spielen sie am Freitag in der Alten Weberei in Nordhorn zahlreiche bekannte Hits wie „Sunday, bloody sunday“ oder „With or without you“. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr. Karten kosten 12 Euro und können im GN-Ticketshop erworben werden. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten 15 Euro.

Samstag

Die Nachtwanderung: Irrlichter im Moor veranstaltet das Emsland Moormuseum, Gestmoor 6, in Geeste-Groß Hesepe am Samstagabend. Das Programm ist für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren geeignet und dauert von 19 bis 23 Uhr. Neben der Nachtwanderung wird es ein Lagerfeuer mit Stockbrot geben. Das Moormuseum bittet die Teilnehmer, eine Taschenlampe mitzunehmen. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung unter 05937 / 709990 oder kontakt@moormuseum.de erforderlich. Die Teilnahme inklusive Verpflegung kostet 10 Euro.

Der Grafschafter Modell -und Eisenbahn-Club lädt am Samstag zu einer Studienfahrt mit dem Museumszug zu einer Biermanufaktur ein. Um 14 Uhr fährt der Museumszug am Bahnhof Nordhorn ab. Nach der Ankunft in Bad Bentheim folgt ein kurzer Fußmarsch zur Biermanufaktur Fleische. Vor Ort gibt es eine Führung durch das Gebäude mit zahlreichen Infos zur Bierherstellung und einer Verkostung von drei Gläsern Bier. Anschließend können sich die Teilnehmer beim Spanferkelessen stärken. Um 20 Uhr beginnt die rund 30-minütige Rückfahrt nach Nordhorn. Die Fahrkarten kosten 38,50 Euro und beinhalten neben der Fahrt auch das Spanferkelessen und die Bierverkostung. Die Karten können online hier erworben werden. Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 18 Jahre. Mehr Informationen zur Studienfahrt gibt es hier.

Das Gelände der Bentheimer Eisenbahn, Otto-Hahn-Straße 1, in Nordhorn verwandelt sich am Sonnabend zur Wiesn. Erneut wird dort das Nordhorner Oktoberfest ausgerichtet. Musikalisch werden die Gäste durch „Werner & Company“ eine der erfolgreichsten Party-Bands Österreichs unterhalten. Die Show -und Party Djs „Passenger - Die Partyschweine“ heizen ebenfalls ordentlich ein. Tickets sind nur noch an der Abendkasse für 18 Euro erhältlich. Der Einlass startet um 19 Uhr, das Oktoberfest beginnt um 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es hier. Bilder aus dem vergangenen Jahr gibt es in einer GN-Bildergalerie.

In Laar wird am Sonnabend zum 37. Mal der Mühlenlauf ausgerichtet. In diesem Jahr stehen eine 1 Kilometer, 2,5 Kilometer, 5 Kilometer und 10 Kilometer lange Strecke zur Auswahl. Eine Online-Anmeldung ist bis zum 16. September möglich. Das Startgeld beträgt für Schüler 3,50 Euro und für Erwachsene 6 Euro. Vor Ort ist eine Anmeldung bis 30 Minuten vor Beginn des Laufes möglich. Eine Gebühr in Höhe von 2 Euro wird zusätzlich fällig. Startpunkt der Läufe ist das Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 49, in Laar. Für Verpflegung und Erfrischungen ist vor Ort gesorgt. Weitere Informationen zu den Startzeiten und den Laufstrecken gibt es hier.

Der Sportpark des FC Schüttorfs 09, Salzberger Straße 80, wird zur Hölle auf Erden. Die rund acht Kilometer lange Strecke des 4. Höllenlaufs in Schüttorf bringt mit sechs bis acht Hindernissen alle Teilnehmer an ihre Grenzen. Die Läufe beginnen um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. Mehr Infos zu Teilnehmern und Anmeldung gibt es hier.

48 Schüler der 6. bis 10. Klasse des Burggymnasium Bad Bentheim, haben das Musical „Die Affenoper“ auf die Beine gestellt. In der „Affenoper“ legt eine Horde Affen eine Riesenshow auf der Bühne hin, damit eine fiese Ärztin nicht ihre neue Enthaarungscreme an ihnen ausprobieren darf. Das Musical richtet sich an ein jüngeres Publikum. Die Aufführungstermine sind am Sonnabend um 17 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Eintrittskarten kosten 6 Euro beziehungsweise 4 Euro für Schüler. Die Karten können in jeder großen Pause in der Pausenhalle des Burggymnasiums, Professor-Prakke-Straße, gekauft werden. Auch an der Abendkasse können die Karten erworben werden. Mehr Infos gibt es hier.

Sonntag

Auch an diesem Wochenende sind zwei wunderschöne Privatgärten in der Grafschaft der Öffentlichkeit zugänglich. Der Garten von Gisela und Jan Boll, Deilmannstraße 12, in Hoogstede lieg am Waldrand und lädt mit Sitzplätzen zum Verweilen ein. Besonders Stauden, Funkien und Gräser sind hier beheimatet. Der Eintritt zum Garten kostet 2 Euro.

Familie Weerd, Neuenhauserstraße 80, in Uelsen besitzen einen 5000 Quadratmeter großen Bauerngarten mit gemütlichen Sitzecken und einer Vielfalt an Obst und Laubbäumen. Eine Besonderheit ist das Backhaus aus dem Jahr 1825. Auch hier beträgt der Eintritt 2 Euro. Weitere Informationen und Bilder zu den Gärten gibt es hier.

Das Kunstzentrum Koppenschleuse, An der Koppelschleuse 19, in Meppen wird am Sonntag zum 24. Mal Heimat des Emsländischen Töpfermarkts. Dort wird wieder allerhand Keramik für Tisch, Haus und Garten angeboten. Livemusik sorgt für Abwechslung. Der Eintritt zum Markt ist frei. Der Markt ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Kloster Bardel veranstaltet auch in diesem Jahr einen Hungermarsch. Es besteht die Möglichkeit eine zehn Kilometer, 20 Kilometer oder 30 Kilometer lange Strecke zu wandern. Zur körperlichen Stärkung wird eine Suppe angeboten. Der Erlös des diesjährigen Hungermarsches geht an ein Franziskaner Krankenhaus und Canindé in Brasilien.

Weitere Veranstaltungen gibt es auf GN-Online im Veranstaltungskalender.