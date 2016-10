Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Mehr aus diesem Ressort

Der Krankenstand in der Grafschaft ist 2015 ganz leicht um 0,1 auf 4,1 Prozent gestiegen und liegt damit exakt im Landesdurchschnitt. Das zeigt der DAK-Gesundheitsreport, den die Krankenkasse in Nordhorn vorgestellt hat. mehr...

Unbekannte Täter haben ihr Unwesen in der Grafschaft getrieben. Unter anderem brachen Diebe in einen Friseursalon in Bad Bentheim ein und hatten es auf Autos in Wilsum und Uelsen abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen. mehr...