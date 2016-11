Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Mehr aus diesem Ressort

NABU und BUND aus der Grafschaft Bentheim gehen davon aus, dass der geplante Windpark in Georgsdorf nicht genehmigungsfähig ist. Sie haben sich jetzt schlagkräftige juristische Unterstützung geholt. mehr...

Der neue Kreistag der Grafschaft Bentheim hat am Donnerstagnachmittag seine Arbeit aufgenommen. Zwei Monate nach der Kommunalwahl wurden wichtige Posten neu besetzt. mehr...

Mit Kooperationsangeboten an die örtlichen Heimatvereine, mit jüngeren Vorstandsmitgliedern und mit einer umfassend überarbeiteten Satzung will sich der Heimatverein Grafschaft Bentheim fit machen für die Zukunft. mehr...

Etwa 3330 Mal kommt der Nachname Schnieders weltweit vor, oft ist er in der Grafschaft vertreten. Aber auch in den USA. Auf Verbreitungskarten im Netz können Grafschafter herausfinden, wo ihr Name überall zu finden ist. mehr...