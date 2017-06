French Open: Grönefeld spielt um Grand-Slam-Titel

Die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld und Robert Farah stehen am Donnerstag um 12 Uhr im Finale des Grand-Slam-Tennisturniers von Paris. Ihre Gegner sind die an Position sieben gesetzten Gabriella Dabrowski und Rohan Bopanna.

Paris. Knapp ein Jahr nach ihrer Final-Niederlage von Wimbledon stehen die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld und ihr Partner Robert Farah aus Kolumbien wieder in einem Endspiel eines der vier Grand-Slam-Tennisturniere: Das Duo besiegte am Mittwochnachmittag die australisch-amerikanische Paarung Casey Dellacqua und Rajeev Ram in knapp anderthalb Stunden mit 6:7, 6:3 und 10:5. Wie schon in ihrem Viertelfinale am Tag zuvor drehten Grönefeld und Farah die Partie nach einem verlorenen ersten Satz – und wie am Dienstag dominierten sie den entscheidenden Matchtiebreak. In diesem dritten Satz, der bis zehn Punkte gespielt wird, führten sie schnell mit 3:0 und zogen über 5:1 auf 9:4 davon. Am Ende nutzten sie ihren zweiten Matchball.

Ihre Gegner im Finale von Paris, das planmäßig am Donnerstag auf dem Hauptplatz Philippe-Chatrier ausgespielt wird, sind Gabriella Dabrowski und Rohan Bopanna (Kanada/Indien), die sich ebenfalls am Mittwoch in ihrem Halbfinale mit 7:5 und 6:3 gegen die an Position drei gesetzten Andrea Hlavackova/Edouard Roger-Vasselin durchgesetzt hatten. Dabrowski und Bopanna, auf der Anlage Roland Garros an Nummer sieben gesetzt, gehen leicht favorisiert ins Mixed-Endspiel.

Grönefeld hofft auf dritten Grand-Slam-Titel

Grönefeld und Farah hatten im ersten Durchgang den Tiebreak nach 1:4-Rückstand knapp mit 5:7 verloren, kamen danach aber gut in den zweiten Satz und führten dank eines Breaks mit 3:0. Zwar konterten Dellacqua und Rajeev mit drei Spielgewinnen in Folge, doch die 32 Jahre alte Nordhornerin und Mixed-Partner Farah blieben cool: Sie brachten ihr Aufschlagspiel durch, holten ein weiteres Break und verwandelten danach bei eigenem Service ihren ersten Satzball. Danach geriet auch der dritte Durchgang zu einer klaren Angelegenheit.

Im Juli 2016 spielten Grönefeld und Farah auf dem Rasen von Wimbledon um den Titel, verloren aber das Endspiel in zwei Sätzen. Auf dem Sandplatz von Paris war Grönefeld aber schon einmal im Mixed erfolgreich – im Jahr 2014 an der Seite des Niederländers Jean-Julien Rojer. Fünf Jahre zuvor hatte sie mit Mark Knowles in Wimbledon ihren ersten Grand-Slam-Pokal gewonnen.