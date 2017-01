Freundschaftsspiele auf Kunstrasen fallen aus

fh Nordhorn. Das für Sonntag auf dem Kunstrasenplatz des VfL Weiße Elf geplante Freundschaftsspiel zwischen einer Niedergrafschafter Kreisliga-Auswahl und der U19-Mannschaft des VfL Osnabrück fällt aus. Das entschieden am Freitag die Verantwortlichen des Nordhorner Vereins und Andre Dieker vom ASC Grün-Weiß 49, der mit seinen Kontakten die Partie gegen den A-Jugend-Bundesligisten initiiert hatte. Die Spielfläche am Ootmarsumer Weg ist durchgehend von einer verharschten Schneeschicht bedeckt, und laut VfL-Fußballfachwart Jörg Kotmann ganz offiziell für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. „So macht es keinen Sinn“, sagte Dieker am Freitag. Für die Kreisliga-Auswahl um die Trainer Albert Evers (TSV Georgsdorf) und Jan Berg (JSG ASC/Uelsen) ist die Absage ebenso bedauerlich, wie für den von Ex-Profi Daniel Thioune trainierten Osnabrücker Nachwuchs, für den es der letzte Test vor dem Bundesliga-Auftakt in einer Woche gegen den FC St. Pauli gewesen wäre. „Und weil jetzt die Saison wieder losgeht, gibt es auch keinen Nachholtermin“, sagte Dieker, der mit dem ASC einigen Aufwand in diese Partie investiert hatte, „da ist es wirklich schade, dass sie nun ausfallen muss“, bedauerte er.

Auch das für Sonnabend geplante Testspiel zwischen Landesligist SV Vorwärts und Bezirksligist SV Eintracht TV wurde abgesagt. Der Grund: Eintracht hat nicht genügend Spieler zur Verfügung und daher abgesagt. Allerdings ist auch der Kunstrasenplatz am Nordhorner Immenweg von einer Schneeschicht überzogen.