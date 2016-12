Frieden ist der größte Wunsch

Alle Bilder der Künstler zwischen drei und 77 Jahren sind in dieser Galerie zu sehen. Das Bild der achtjährigen Stella ist beispielhaftl. Sie schreibt dazu: „Ich wünsche mir für 2017, dass sich alle Menschen, egal ob weiß, schwarz, alt oder jung, dick oder dünn die Hände reichen und dass überall Frieden ist und dass es allen gut geht.“

Erfreut ist die Reaktion auch, dass sich einige Erwachsene an der Aktion beteiligt haben. Manfred Wahl ist nicht nur einer der ersten Einsender, sondern mit 77 Jahren auch der Älteste. Sein Thema ist das Verständnis der Menschen untereinander. Mit der Klasse 2b der Grundschule Emlichheim hat sich eine ganze Schulklasse an der Aktion beteiligt Alle Einsender werden zu einem gemeinsamen Kino-Besuch in den Astoria-Palast eingeladen. Gezeigt wird der erfolgreiche Animationsfilm „Pets“

Viel Freude beim Anschauen der Bilder und Frohe Weihnachten!