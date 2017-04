Fröhlicher „Urbreckermarkt“ in Wietmarschen

Wietmarschen. Im Rahmen des großen Frühlingsfestes „Urbreckermarkt“ haben sich 30 Firmen und Vereine engagiert. Das bunte Treiben wurde um 10.30 Uhr mit einer plattdeutschen Messe auf dem Marktplatz eröffnet. Dechant Gerhard Voßhage zelebrierte das Hochamt „up platt“, an der über 150 Kirchgänger aus der gesamten Gemeinde Wietmarscher teilnahmen. Sonne und Regen lösten sich ab, als der Pfarrer sagte, dass das unbeständige Wetter besonders den Landwirten zu schaffen mache. Während andere in der warmen Stube hocken würden, machten sich die Bauern große Sorgen um die Ernte. Voßhage stellte alle unter Gottes Segen und wünschte viel Freude beim „Urbreckermarkt“.

August Bökers von der Wietmarscher Werbegemeinschaft (WGW) eröffnete das besondere Frühlingsfest, bei dem für jeden etwas dabei war. Nach der Messe lud der Frühschoppen zum Verweilen ein, den der Musikverein musikalisch umrahmte, wie zuvor den Gottesdienst. Bei dem bunten Rahmenprogramm für Groß und Klein auf dem Marktplatz rund um die Bronzestatue des „Urbreckers“ standen wie immer Spiel und Spaß für Jung und Alt im Mittelpunkt.

Die kleinen Gäste und Jugendliche amüsierten sich in den Fahrgeschäften. Sie genossen die Attraktionen, die sie größtenteils kostenlos nutzen durften. Hüpfburgen, Kinderautoparcours oder Luftballonwettbewerbe zählten ebenso hinzu wie ein 80-Tonnen-Autokran. In dessen Aussichtsgondel konnten die Besucher in 50 Meter Höhe den außergewöhnlichen Rundumblick über Wietmarschen genießen. Im Oldtimerbus „Bella Donna“ (SETRA S6) konnten die Passagiere bei einer Rundfahrt durch den Wallfahrtsort das Flair der 1950er-Jahre erleben.

Natürlich hatte das Team von der Werbegemeinschaft Wietmarschen für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Neben Imbiss- und Getränkeständen wurde vom Heimatverein im Packhaus Kaffee und Kuchen serviert. Spanferkel wurde angeboten und parallel von 20 Unternehmen viele kleine Leckereien präsentiert.

Ein Highlight war die große „Zappeltiershow“ und das Konzert von Frank und seinen Freunden auf der Marktplatz-Bühne. Frank Acker zog mit seiner sympathischen Art, die Lieder zu singen und zu präsentieren, das ganze Publikum in seinen Bann und lud kleine und große Besucher zum Mitmachen ein. Der Kinderchor Wietmarschen begeisterte ebenfalls bei seinen Auftritten auf dem Marktplatz.