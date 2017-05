Front National will Parteinamen ändern

dpa Paris. Die rechtsextreme Front National will nach den Worten ihres Vizechefs Florian Philippot ihren Namen ändern. Kurz nach der Bekanntgabe der Niederlage der FN-Anführerin Marine Le Pen bei der Präsidentenwahl erklärte Philippot im Fernsehsender TF1, seine Partei werde sich in eine neue politische Kraft verwandeln und dann auch nicht mehr denselben Namen tragen. Le Pen erklärte am Wahlabend, dass sie eine tiefgreifende Umwandlung der Front National vorschlagen werde, um noch mehr Menschen zu erreichen.