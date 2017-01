Frühes Aus für Kerber bei Tennisturnier in Brisbane

dpa Brisbane. Die Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist bei ihrem ersten Turnierstart 2017 schon im Viertelfinale gescheitert. Die 28-Jährige unterlag in Brisbane der Ukrainerin Jelina Switolina mit 4:6, 6:3 und 3:6. Nach knapp zwei Stunden verwandelte Switolina den Matchball. Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos. Schon in ihrem Zweitrundenspiel gegen Ashleigh Barty aus Australien hatte sich die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin des Jahres 2016 gestern schwer getan.