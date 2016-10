Frust beim ECN: Spiel gegen Rostock abgebrochen

Gegen das nur mit dem Mindestkader angetretene Team aus Rostock schoss der Eishockey-Verbandsligist EC Nordhorn in der 13. Minute das 4:0. Allerdings verletzte sich dabei der Torwart und konnte nicht mehr weiterspielen.

Nordhorn. Spieler, Verantwortliche und Fans des Eishockey-Verbandsligisten EC Nordhorn hatten der Heimpremiere in der neuen Liga entgegengefiebert, zumal der Gegner aus Rostock am Sonntag als ungeschlagener Tabellenführer anreiste. Als aber nur neun Feldspieler und ein Torwart der „Freibeuter“ aus dem Bus stiegen, damit nur die Mindest-Kaderstärke erfüllt wurde und sämtliche aus alten Oberliga-Zeiten bekannten Gegenspieler fehlten, war die Enttäuschung groß. Mit diesem bitteren Ende hatte aber zu diesem Zeitpunkt noch keiner gerechnet: Nach knapp 13 Minuten musste das Spitzenspiel beim Stand von 4:0 für den ECN abgebrochen werden. Rostocks Torwart Felix Kaydan hatte sich beim letzten Gegentreffer schwer am Daumen verletzt, als offenbar eine Kufe seinen Daumennagel getroffen und hochgeklappt hatte. Ein zweiter Torwart stand nicht parat, kein Feldspieler wollte sich gegen die bis dahin stark aufspielenden Nordhorner ins Tor stellen. Das Spiel wird nun mit 4:0 für den EC Nordhorn gewertet.

„Das ist alles sehr ärgerlich. Alle sind enttäuscht – selbst die Rostocker Spieler“, sagte der ECN-Vorsitzende Dominik Kuprecht, nachdem er sich in der Gegnerkabine nach dem Befinden von Kaydan erkundigt hatte. Zuvor hatte ECN-Teamarzt Guido Schaphorn den Torwart behandelt, damit dieser die rund 500 Kilometer lange Rückreise antreten konnte. Das Angebot der „Freibeuter“, ein Trainingsspiel mit einem Nordhorner Goalie im „Freibeuter“-Tor fortzusetzen, stieß bei den ECN-Verantwortlichen auf wenig Interesse: „Das will doch keiner sehen“, sagte Kuprecht. Stattdessen erhielten die rund 400 Zuschauer an der Kasse einen 5-Euro-Gutschein, den sie bei einem der nächsten Heimspiele einlösen können.

Bereits am kommenden Sonntag ist um 18 Uhr die 1b-Mannschaft der Hamburger Crocodiles zu Gast in der Eissporthalle im Sportpark. Angesichts der starken Vorstellung der ECN-Spieler stehen die Chancen gut, den nächsten Heimsieg zu feiern – dann aber hoffentlich nach 60 unterhaltsamen Minuten.