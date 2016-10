Fünf Bands bei 26. Schüttorfer Musiknacht

Für sechs Euro Eintritt kann man am Sonnabend in Schüttorf Musik von fünf Bands und zwei DJs erleben. Die Musiknacht in der Stadt erlebt dann ihre 26. Auflage.

gn Schüttorf. Zum 26. Mal wird am Sonnabend, 5. November, die Musiknacht in Schüttorf gefeiert. Sechs Veranstaltungshäuser sind diesmal dabei – fünf bieten Livemusik, in der „Eierschale“ legt „DJ Buffy“ auf. Die Musiknacht beginnt um 20 Uhr, Eintrittsbändchen gibt es in jeder Location für 6 Euro an der Abendkasse. Mit dabei sind diesmal die „Black 7 Station“, die „Eierschale“, das „Firlefanz“, die Gaststätte Venhaus, das „Komplex“ und das „KunstWerk“.

Im „Komplex“ treten die Schüttorfer Jungs „Grapefruit Dads“ auf, danach spielt die Hausband der Musikakademie Obergrafschaft „Elna“ und zu guter Letzt will „DJ Phil“ das Haus rocken. Die Musiker von „Elna“ kommen aus Ahaus und Umgebung und spielen nach eigenen Angaben rockig-einfühlsame Lieder meist mit deutschem Text.

Im „Firlefanz“ wird es die „Homefield Four“ zu hören geben. Neben Beatles-Klassikern entdeckten die drei Musiker für ihr facettenreiches Programm viele teils vergessen geglaubte Songperlen, wie „Nils Lofgrens“ „No Mercy“ oder „Couldn’t Get It Right“ von der „Climax Blues Band“, die vom Publikum live stets gefeiert werden. In der Gaststätte Venhaus spielen „SixtyNine“, eine Top-40-Band aus der Grafschaft Bentheim, die seit Jahren auf norddeutschen Bühnen begeistert.

Das „KunstWerk“ hat das „Richie Arndt Acoustic Trio“ eingeladen. Richie Arndt zählt zu den bekanntesten Blues-Rock-Gitarristen in Deutschland. Er ist bereits bei großen Festivals und unzählige Clubkonzerten in Deutschland sowie unter anderem in Russland und Irland aufgetreten. Der gebürtige Schüttorfer Frank Boestfleisch sitzt bei ihm am Schlagzeug.

Um 22.30 Uhr stehen in der „Black 7 Station“ die Musiker von „Five Minutes Left“ auf der Bühne, die den Titel „Beste Partyband Westfalens 2009“ gewannen. Sie spielen die „Quintessenz aus über 50 Jahren handgemachter Musik“ – von AC/DC und Bryan Adams über Status Quo bis zu Queen.

Auch bei dieser Musiknacht wird ein Shuttlebus pendeln – von der Haltestelle kleiner „K+K“-Marktes / Alte Post / Gaststätte Venhaus zu jeder halben und vollen Stunde. Der Bustransfer ist kostenlos.