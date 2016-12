Fünf hochmoderne Triebwagen für die Grafschaft

Nordhorn. Viele Details zu den kommenden Personenverkehrsangeboten auf dem BE-Gleis stellten Planer und Verkehrsexperten Ende vergangener Woche bei der Fachtagung zum Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Nordhorner NINO-Hochbau vor. Es gehe um viel mehr als um eine Zugverbindung von Bad Bentheim über Nordhorn nach Neuenhaus, sagte BE-Vorstand Joachim Berends. Es gehe um ein Verkehrsnetz mit kundengerechten Angeboten.

Auf der vorerst 28 Kilometer langen Strecke sollen ab Dezember 2018 moderne Schienentriebwagen im Stundentakt verkehren. Diese Triebwagen werden auf freier Strecke mit Tempo 80 unterwegs sein. Deshalb müssen alle Bahnübergänge auf diese höheren Zuggeschwindigkeiten ausgerichtet werden – die meisten mit Blinksignalanlagen, die größeren auch mit Halbschranken. Im Nordhorner Bahnhof wird ein neues elektronisches Stellwerk gebaut, das den gesamten Personen- und Güterzugverkehr auf dem BE-Gleis und die erforderlichen Sicherheits- und Signalanlagen steuert.

Die Triebwagen, die auf der Strecke zum Einsatz kommen, werden nicht von der Landesnahverkehrsgesellschaft gestellt, sondern von der Bentheimer Eisenbahn selbst erworben. Obwohl die formalen Kaufverträge noch nicht unterzeichnet sind, steht bereits fest, dass es sich um Dieseltriebwagen des Herstellers „Alstom“ handeln soll. Diese Fahrzeuge werden in Salzgitter gebaut. Damit sie rechtzeitig bis Ende 2018 geliefert werden können, muss der Kaufvertrag noch in diesen Tagen unterzeichnet werden. Ihre Finanzierung ist mit der von Minister Olaf Lies überbrachten „Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmebeginn“ quasi gesichert.

Die knapp 1000 PS starken Triebwagen vom Typ „Coradia LINT 41“ sind zweigliedrig und rollen auf drei Fahrgestellen. Sie sind gut 42 Meter lang, mehr als 73 Tonnen schwer und voll klimatisiert. Einstiege und Fahrzeugboden sind so konstruiert, dass vom Bahnsteig ein barrierefreier Zustieg auch für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen sowie Radfahrer möglich ist.

Jeder Triebwagen wird über 118 Sitzplätze verfügen, davon acht in einem separaten Erster-Klasse-Abteil. Außerdem verfügt jeder Triebwagen über einen Fahrkartenautomaten, eine Toilette mit Wickelraum, großzügige Abstellflächen für Kinderwagen und Traglasten sowie Halterungen für Fahrräder. Zu Spitzenzeiten sollen diese Triebwagen als Doppeleinheiten mit doppelter Kapazität zum Einsatz kommen.

Großen Wert legt die BE auf eine „zeitgemäße Ausstattung“, die heutigen Informationsbedürfnissen gerecht wird. Deshalb wird es große Info-Bildschirme geben. Und in jedem BE-Zug soll es kostenfreien WLAN-Zugang geben. „Das ist im Zug nicht so einfach und teuer, aber der Zeitgeist erfordert das“, erklärte BE-Vorstand Berends. Die BE wolle alles versuchen, damit die Personenzüge auch angenommen werden.

Das kostenfreie WLAN werde es daher auch auf den BE-Bahnhöfen geben. Die sollen künftig alle über ein Reisezentrum verfügen, das mehr ist als eine Fahrkartenverkaufsstelle. An jedem Bahnhof wird es eine Radstation geben. Fahrräder und E-Bikes werden im BE-Reisezentrum vermietet. Und auch Mietautos und Car-Sharing-Angebote sollen die Kunden dort buchen können.