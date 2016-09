Fünf Nominierungen für Deutschland bei internationalen Emmys

dpa New York. Gleich fünf Nominierungen für die International Emmys gehen in diesem Jahr nach Deutschland. Unter anderem seien Christiane Paul und Florian Stetter als beste Hauptdarsteller für die TV-Preise nominiert, teilten die Veranstalter in New York mit. Paul hat für ihre Rolle in dem ARD-Film „Unterm Radar“ eine Gewinnchance, hat mit Judi Dench aber prominente Konkurrenz. Stetter ist für seine Rolle in dem ARD-Film „Nackt unter Wölfen“ nominiert, konkurriert aber mit Oscarpreisträger Dustin Hoffman. „Nackt unter Wölfen“ ist auch als beste Miniserie nominiert.