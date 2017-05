Fünf Verletzte bei nächtlichem Unfall auf A30

In der Nacht zu Sonntag ist auf der A30 nahe dem Schüttorfer Kreuz ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und kopfüber in einem Straßengraben gelandet. Alle fünf Insassen wurden verletzt, vier von ihnen schwer.

gn Emsbüren. Am späten Samstagabend ist es auf der Autobahn 30 in Höhe Emsbüren zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vier junge Erwachsene aus Nordrhein Westfalen wurden dabei schwer verletzt. Die Unfallverursacherin stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Die 19-jährige Fahrerin eines Opel Vectra war gegen 23.45 Uhr mit ihren vier Mitfahrern in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs. Beim Einfädeln in einen Baustellenbereich verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Auto. Der Opel schleuderte in den Seitenraum, überschlug sich und kam stark beschädigt im Graben zum Stillstand. Drei der fünf Insassen wurden dabei aus dem Fahrzeug herausgeschleudert. „Die beiden weiteren jungen Menschen wurden durch couragiert eingreifende Ersthelfer aus dem Auto befreit“, berichtete die Polizei am Sonntag.

Alle fünf Autoinsassen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben für keines der Unfallopfer. Die vier Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gefahren.

„Die lediglich leicht verletzte Fahrerin des Vectra stand deutlich unter Alkoholeinfluss“, erklärte die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Das Unfallauto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück sichergestellt. Neben der Polizei waren vier Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort im Einsatz.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Osnabrück für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr staute sich dabei zeitweise auf einer Länge von etwa drei Kilometern. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro beziffert.

Motorradfahrer in Wietmarschen schwer verletzt

Bereits am Samstagnachmittag war es auf der Lohner Straße in Wietmarschen ebenfalls zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Lohner wollte gegen 16.30 Uhr mit seinem Transporter der Marke Fiat auf die Lohner Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 54-jährigen Motorradfahrer, der laut Polizei Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 15.000 Euro beziffert.