Fünfjähriger nach Sturz aus Fiaker in Wien in Lebensgefahr

dpa . Ein fünfjähriges Kind schwebt nach einem Sturz aus einem Fiaker in Wien in Lebensgefahr. Der Junge aus Tschechien hatte nach Angaben der Polizei während der Fahrt mit seinen Eltern wohl unabsichtlich eine Tür geöffnet. Ein Hinterrad der Pferdekutsche überrollte seinen Brustkorb. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Der Kutscher sowie die Mutter wurden wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt. Fahrten mit dem Fiaker gehören zu den Touristenattraktionen in Wien.