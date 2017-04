Für Bundeswettbewerb Jugend musiziert qualifiziert

Großer Erfolg für die Nordhorner Musikschule beim Landesentscheid für „Jugend musiziert“ in Wolfenbüttel: Die Pianistin Constanzia Schumacher hat sich für den Bundeswettbewerb Anfang Juni in Paderborn qualifiziert.

tk Nordhorn/Wolfenbüttel. Neben der Weiterleitung von Constanzia Schumacher in der „Solowertung Klavier“ schnitten fünf weitere Nordhorner Musikschüler in der vergangenen Woche erfolgreich in Wolfenbüttel ab.

Bereits 2015 war Constanzia Schumacher gemeinsam mit Sophie Emmler beim Bundeswettbewerb in Hamburg mit einem 2. Preis (23 Punkte) in der Klavierduo-Wertung geehrt worden. „Nun sind wir als Musikschule natürlich besonders stolz, dass Constanzia bei bekanntermaßen sehr starker Konkurrenz in der Wertung Klavier solo mit einer Weiterleitung zum Bundeswettbewerb ausgezeichnet wurde“, sagte gestern Musikschulleiter Hilmar Sundermann gegenüber den GN.

Dass in Wolfenbüttel erzielte Gesamtergebnis bewertete Sundermann auch als einen Beleg für die Qualität der Ausbildung an der Nordhorner Musikschule. Auch Klavierlehrerin Scharareh Gross dürfte stolz auf die Leistungen ihrer Schüler sein: Gleich vier ihrer Schülerinnen waren beim Landesentscheid in der „Solowertung Klavier“ angetreten.

Sechs Schülerinnen und Schüler der Musikschule hatten sich Ende Januar zur Teilnahme am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert (die GN berichteten), der vergangene Woche von Mittwoch bis Sonntag in der Landesmusikakademie Niedersachsen in Wolfenbüttel über die Bühne ging. Dabei konnten alle sechs Nordhorner bei ihren Vorspielen vor hochkarätig besetzten Jurys überzeugen.

Fünf wurden zudem mit Preisen in ihrer jeweiligen Altersgruppe ausgezeichnet – darunter Constanzia Schumacher mit einer außergewöhnlichen Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in Paderborn.