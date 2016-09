Für Kai Rieke schließt sich bei Sparta der Kreis

Nordhorn. Als die Verantwortlichen des TV Sparta 87 im Laufe der Tennis-Wintersaison 2013/14 auf ihn zukamen und ihm die Betreuung der ersten Männer-Mannschaft anboten, schloss sich für Kai Rieke ganz persönlich ein Kreis. 2009 war er mit damals 33 Jahren zu seinem Heimatverein an der Schulstraße zurückgekehrt. Rieke hatte bis dato für das Männer-30-Team des TG Westfalia Dortmund in der 2. Bundesliga aufgeschlagen – und sich mit dem Gewinn der Meisterschaft nach Nordhorn verabschiedet. Nach Jahren des sportlichen Niedergangs hat er bei Sparta die Trendwende eingeleitet und ist diese Saison mit einer jungen Mannschaft in die Verbandsliga aufgestiegen.

Rieke hatte damals schon seinen beruflichen Mittelpunkt in Münster und konnte seinen Job und Fahrten zum Training gut verbinden. Immer mehr verschob sich aber der Fokus auf das Privatleben, und in Nordhorn traf er auf viele ehemalige Weggefährten. „Da stand der Spaß auf und neben dem Tennisplatz eher im Vordergrund“, sagte er.

Im Jahr 1990 spielt Rieke für Deutschland bei der Europameisterschaft in Italien

Kai Rieke ist nicht nur beim TV Sparta 87 bekannt. So kann er zum Beispiel einige Erfolge im deutschen Jugendtennis vorweisen. Im März 1988 belegte der damals 12-Jährige beim DTB-Talent-Cup mit der niedersächsischen Landesauswahl den ersten Platz, ein Jahr später würdigte ihn die Stadt Nordhorn für seine Berufung in die Landesauswahl. Sein stärkstes Jahr hatte er 1990: Als 14-Jähriger belegte er bei der deutschen Jugendmeisterschaft in der Halle in Essen den dritten Platz und wurde im Doppel an der Seite von Alexander Nickel sogar deutscher Meister. Im Sommer erspielte er sich den Landesmeistertitel, wurde in die deutsche Jugendnationalmannschaft berufen und genoss ein Trainingscamp bei Bob Brett in Köln. Auch an eine Reise zu den Europameisterschaften in Italien erinnert sich Rieke gern. „Wir haben es immerhin unter die besten acht Teams geschafft“, betont Rieke. In Südeuropa war es eine besondere Erfahrung, nicht nur gegen den Gegner auf dem Platz, sondern auch gegen das Publikum zu spielen. „Wir haben im Finale der Vorrunde gegen Italien spielen müssen und da war natürlich die Hölle los“, ist ihm die Begegnung auch 26 Jahre später noch sehr präsent.

Beim TV Sparta 87 gibt Rieke seine Erfahrung an den Tennisnachwuchs weiter

Seine eigene Karriere ist ein Grund, warum sich Rieke beim TV Sparta 87 neben der Männer-Mannschaft, mit der er nach dem Umbruch den Neuanfang als Spielertrainer wagte, auch um talentierte Jugendliche kümmert. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit, meine Erfahrungen weiter zu geben“, sagt Rieke, „nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Eltern.“ Der zweifache Vater kann sich gut in die verschiedenen Rollen einfinden: „Ich weiß, wie das ist, wenn man mit großen Erwartungen zu einem Turnier reist und dann direkt in der ersten Runde verliert.“ Ein Rückschlag werfe nicht nur beim Spieler, sondern auch bei Eltern viele Fragen auf.

Nach einer Testphase als Trainer in Nordhorn hat Rieke seine C-Trainer-Ausbildung absolviert – auch wenn für ihn klar ist, dass diese Aufgabe ein Hobby bleiben soll. „Ich bin in meinem Beruf als Online-Redakteur eines Anbieters für aktuelle Schnee- und Skigebietsdaten zufrieden und betrachte Tennis nach wie vor als Ausgleich“, sagt Rieke, der Sportjournalismus an der University of Nebraska studiert und für die Uni natürlich auch Tennis gespielt hat.

Mit einem jungen Team startete Spielertrainer Rieke im Winter 2014/15 in der Verbandsklasse. Bereits in diesem Jahr gelang in der Outdoor-Saison der Aufstieg in die Verbandsliga. „Die Jungs haben super mitgezogen“, lobt er sein Team, das ohne Punktverlust blieb. Um die Zukunft des früheren Tennis-Zweitligisten ist ihm nicht bange, zumal das Team zur neuen Saison weitgehend zusammenbleibt. Rieke hat das gute Gefühl, dass seine Spieler seinen Einsatz honorieren und gern mit ihm zusammenarbeiten. „Ich freu mich, meine Erfahrungen weiter geben zu können und glaube, dass die Jungs es gerne annehmen.“