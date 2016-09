Fußball-Bezirkspokal: Jetzt will Union Lohne mehr

Lohne. Längst auf den Geschmack gekommen sind die Fußballer von Union Lohne im Bezirkspokal: Am Mittwoch spielt der Bezirksligist um 20 Uhr vor heimischem Publikum gegen den klassenhöheren VfL Oythe – es soll aber nicht der letzte Auftritt in diesem Wettbewerb sein. „Nachdem wir es bis hierher geschafft haben, wollen wir im Pokal auch überwintern. Die Belastung ist jetzt nicht mehr groß“, sagt Trainer Ralf Cordes. Bei einem Sieg gegen den Landesligisten träfe der SV Union erst Mitte April im Viertelfinale entweder auf die Sportfreunde Larrelt oder den TuS Pewsum – und zwar wieder zu Hause. „Bis zum Finale hätten wir nur noch Heimspiele“, weiß Cordes, „alleine deshalb haben wir in diesem Wettbewerb noch einiges vor.“ Und deshalb gehen die Lohner die Partie gegen Oythe so konzentriert an wie ein Meisterschaftsspiel. „Ich werde vielleicht einzelne Wechsel vornehmen, aber sicherlich nichts ausprobieren oder womöglich alles auf links ziehen“, kündigt der Trainer an und betont: „Das sind wir auch unserem Publikum schuldig.“ Er hofft am Mittwochabend bei optimalen Bedingungen auf eine gute Kulisse.

Der VfL Oythe wird von Alket Zeqo trainiert, mit dem Cordes bei Eintracht Nordhorn einige Jahre zusammen gespielt hat. Mit Marcus Kohls und Pascal Wohlers hat Oythe schnelle Offensivspieler zur Verfügung, zentrale Figur ist aber der 1,98 Meter große, bei Standards enorm torgefährliche Abwehrchef Fabian Meyer. „Da müssen wir sehr aufpassen“, fordert Cordes.