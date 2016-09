Fußball-Freestyler Adrian Fogel lebt seinen Traum

Vor 75.000 Zuschauern im ausverkauften Berliner Olympiastadion kicken. Für Adrian Fogel ist das von Kindesbeinen an immer ein Traum gewesen. Mit den Besten der Besten wollte er sich messen – Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gegenüberstehen. Doch aus dem Traum von einer Profikarriere wurde nichts – und doch hat sich für Adrian Fogel der Wunsch, Berufskicker zu werden, irgendwie erfüllt.

Rückblick

Wir schreiben das Jahr 2003. Der US-amerikanische Sportartikelanbieter „Nike“ sucht für eine neue Kampagne in Deutschland einen Fußball-Freestyler. Adrian Fogel überzeugt die Verantwortlichen mit seinen 17 Jahren und setzt sich am Ende gegen 33.000 weitere Konkurrenten durch. Es ist der Punkt, an dem er sich entscheidet, lieber Freestyler statt Profifußballer zu werden.

„Im Nachhinein betrachtet war der Weg über den Freestyle natürlich goldrichtig“, erzählt Fogel. Sobald der Werbedeal mit dem US-Giganten unterschrieben war, ging es stetig bergauf. Nicht mehr der Rasen ist sein Zuhause, sondern die großen Bühnen der Welt. „Neck stall“ statt Flankenwechsel, „Hackenheber“ anstelle eines 50-Meter-Passes. Und so erfüllt sich nebenbei auch noch sein persönlicher Kindheitstraum, als Adrian den ganz großen der Fußballbranche bei seinen Auftritten gegenübersteht und sie tatsächlich mit seinen Tricks begeistert.

Den „Kaiser“ höchstpersönlich gedoubelt

Franz Beckenbauer trifft Adrian Fogel zum Beispiel bei einem Werbedreh im Olympiastadion. Die wenigsten Zuschauer werden es wissen, aber nicht der „Kaiser“ höchstpersönlich hat im Werbevideo der Postbank zur WM 2006 getrickst, sondern sein Double Adrian Fogel. „Wenn man mit solchen Personen arbeiten darf, dann ist man stolz auf sich und das Erreichte“, berichtet der Freestyler.

2007 steht Fogel bei dem chinesischen Pendant zu „Wetten, dass...“ auf der Bühne und wird prompt Wettkönig. Über 58 Millionen Zuschauer sehen, wie der Nordhorner mit Bravour seine „Trikot-Wette“ für sich entscheidet. 2010 stellt er zudem den Guiness-Weltrekord für die meisten „around the moon-tricks“ in einer Minute auf: Unglaubliche 61 Mal gelingt ihm das Umkreisen des Balles mit dem Fuß. Nebenbei bringt er auch mit seinen Freestyle-Kumpels Dominik Kaiser und Tim Löhnenbach die DVD „Street Skills“ auf den Markt.

Und doch ordnet Fogel seinen Auftritt in Nürnberg am bedeutungsvollsten ein, als er als erster Deutscher das WM-Trikot 2014 der Fußball-Nationalmannschaft trägt und vor etlichen Sportstars performen darf. „Das war eine absolute Ehre und mit ein wenig Abstand etwas ganz besonders, gerade weil Deutschland tatsächlich Weltmeister geworden ist“.

Fußballer im Musical

Nach acht Jahren in Köln wohnt Adrian Fogel mittlerweile in Hamburg. Dort steht er als Musical-Darsteller beim „Wunder von Bern“ acht Mal in der Woche auf der Bühne des „Stage Theater an der Elbe“ und verkörpert den Weltmeister Karl Mai. Sein Ballgefühl und Affinität zum Fußball sind schon während der Proben gefragt: Mit dem Choreografen Simon Eichenberg entwickelt Fogel die Szene des „Ungarn Trainings“. Und so wurde aus einem Fußball-Freestyler ein – zumindest auf der Musicalbühne – waschechter Nationalspieler.

Februar 2016. Nordhorn.

Zur Eröffnung des Hostels „MoveINN“ ist Adrian Fogel nach längerer Zeit mal wieder in seiner alten Heimat. Der Kontakt kam über „MoveINN“-Betriebsleiter Volker Friese zustande, den er seit seiner Jugend kennt. Am Tag der offenen Tür des Hostels zeigt Fogel zwei Shows und gibt anschließend einen Workshop für die fußballbegeisterten Kids.

Auch Daniel und Jonas sind an diesem Tag dabei. Die beiden zehnjährigen Grafschafter wollen wissen, wie der Ball so lang wie möglich mit dem Nacken in der Luft gehalten werden kann. Fogel nimmt sich die Zeit, erklärt: „Es gibt drei Elemente, die unbedingt beherzigt werden sollten.“ Die Füße stehen gerade, der Oberkörper ist nach vorne gelehnt und formt mit dem Unterkörper einen rechten Winkel, die sogenannte „L-Form“. Anschließend wird der Kopf nach oben genommen, um Spannung im Nacken zu erzeugen. Die Schulterblätter werden zurückgeschoben, der Ball sollte nun ruhig im Nacken liegen. „Dieser Trick nennt sich ‚Neck Stall‘ und ist ein ‚Upper Move‘, das heißt, er findet nur oberhalb der Hüfte statt“, erklärt Fogel den Kids.

Gefühl für den Ball – und viel Training

Drei weitere Freestyle-Elemente erklärt Fogel noch während seinen Workshops: Unter anderem zeigt er Varianten des „Flick ups“, ein Basiselement, mit dem der Freestyler den Ball zum Jonglieren in die Luft hebt. Auch ein „Ground Move“, den sogenannten „Cristiano Ronaldo-Move“, den der portugiesische Weltstar von Real Madrid bekannt gemacht hat, darf während des Workshops nicht fehlen.

„Beim Fußball-Freestyle ist Training das A und O. Zu Beginn kommt es darauf an, ein Gefühl für den Ball zu entwickeln. Mit fortgeschrittenem Training geht es dann an die Einzelheiten. Wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen“, gibt Fogel den Kids mit den auf Weg.

