Gabriel fordert Widerstand Europas gegen Trump

dpa Berlin. Außenminister Sigmar Gabriel hat zum Widerstand Europas gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump aufgerufen. Wer dieser US-Politik nicht entgegentrete, mache sich mitschuldig, sagte der SPD-Politiker der „Rheinischen Post“. Mit Blick auf den Trump-Kurs ergänzte er: „Wer den Klimawandel durch weniger Umweltschutz beschleunigt, wer mehr Waffen in Krisengebiete verkauft und wer religiöse Konflikte nicht politisch lösen möchte, der bringt den Frieden in Europa in Gefahr.“ Die kurzsichtige Politik der US-Regierung stehe gegen die Interessen der Europäischen Union.