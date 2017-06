dpa St. Petersburg. Außenminister Sigmar Gabriel hofft auf Bewegung im festgefahrenen Ukraine-Konflikt. Nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stellte er in St. Petersburg neue Vermittlungsgespräche auf höchster Ebene in Aussicht. Die Kämpfe zwischen pro-russischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ost-Ukraine halten an. Ziel der Vermittlungsversuche ist es zunächst, einen echten Waffenstillstand zu erzielen.