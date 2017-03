Gabriel und Cavusoglu zu Krisentreffen zusammengekommen

dpa Berlin. Das Treffen in einem Berliner Hotel soll aus deutscher Sicht dazu beitragen, die Wogen zu glätten. Es ist der erste persönliche Kontakt von Vertretern beider Regierungen seit der umstrittenen Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel Anfang vergangener Woche in Istanbul.

Ein weiterer Streitpunkt sind die teilweise untersagten Wahlkampfauftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland. Präsident Recep Tayyip Erdogan und auch Cavusoglu haben die Absagen als Nazi-Methoden bezeichnet.

Zu den Ergebnissen des Krisentreffens wollte sich Gabriel anschließend im Auswärtigen Amt äußern. Eine gemeinsame Pressekonferenz war nicht geplant.

Cavusoglu will nach dem Gespräch die internationale Tourismusmesse ITB besuchen. Er hatte am Dienstagabend - nur wenige Stunden vor seinem Treffen mit Gabriel - in Hamburg für die umstrittene türkische Verfassungsreform geworben. Am 16. April wird in einem Referendum über das geplante Präsidialsystem abgestimmt, das die Macht Erdogans noch weiter stärken würde.