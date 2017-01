Gabriel wirbt für deutsch-französischen Motor in Europa

dpa Paris. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will die deutsch-französischen Beziehungen als Motor, Mutmacher und Ideengeber in der Europäischen Union weiter vorantreiben. Bei seinem ersten Antrittsbesuch in Paris trat er nach einem Gespräch mit seinem Amtskollgen Jean-Marc Ayrault für ein selbstbewusstes Auftreten Europas auch gegenüber den USA ein. „Wir haben keinen Grund zur Unterwürfigkeit“, sagte er. Ayrault äußerte sich ähnlich: „Wenn Deutschland und Frankreich in die gleiche Richtung schreiten und in die gleiche Richtung denken, dann schreitet Europa vorwärts.“