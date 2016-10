Geberkonferenz verspricht Afghanistan 15,2 Milliarden Dollar

dpa Brüssel. Die internationale Gemeinschaft hat Afghanistan für die kommenden vier Jahre Finanzhilfen in Höhe von 15,2 Milliarden US-Dollar zugesagt. Das teilten die Organisatoren der Brüsseler Geberkonferenz mit. Im Gegenzug für die Unterstützung werden von der afghanischen Regierung allerdings stärkere Reformanstrengungen verlangt. Man erwarte, dass die Regierung in Kabul bei der Beachtung von Menschenrechten und der Bekämpfung von Korruption ihre Aufgaben erfülle, erklärte Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Zudem müsse die afghanische Führung in Migrationsfragen kooperieren.