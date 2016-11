„Geblitzt“ mit gefälschtem Kennzeichen

Ein interessanter Fall von Urkundenfälschung stand in Nordhorn vor Gericht: Ein Nordhorner, der gefälschte Kennzeichen ans Auto montiert hatte, wurde „geblitzt“. Dabei fiel auf, dass er auch keinen Führerschein hatte.

bt Nordhorn. Als der in Nordhorn wohnhafte gelernter Maurer von einer Zeitarbeitsfirma im Juni 2016 an eine Firma im Industriegebiet in Gildehaus vermittelt wurde, ergab sich für den 41-jährigen Mann ein Problem. Der Arbeitsplatz war für ihn weder mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch durch eine Mitfahrgelegenheit zu erreichen. Mit dem Kauf eines gebrauchten Kleinwagens für 600 Euro schien das Problem gelöst.

An dem Fahrzeug waren die Nummernschilder noch montiert. Um den Wagen mit Nummernschildern nach seinen Wünschen auszustatten, bestellte er welche bei einer Schilderfirma im Internet. Um die Kennzeichen echt aussehen zu lassen, entfernte er von den alten die darauf angebrachten amtlichen Plaketten und brachte sie auf den neuen wieder an. So benutzte der Arbeiter den Kleinwagen etwa sechs Wochen lang für die Fahrten zur Arbeit.

Keinen Führerschein

Als er während einer solchen Fahrt „geblitzt“ wurde, fielen die Manipulationen an den Nummernschildern auf. Hierbei stellte sich auch heraus, dass der Mann nie einen Führerschein besessen hatte.

Vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht Nordhorn war er jetzt wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis angeklagt. Gleich zu Beginn seiner Vernehmung wiederholte der Angeklagte sein bereits vor der Polizei abgelegtes Geständnis. Hierbei legte er Wert auf die Feststellung, dass er außer den täglichen Wegen zur Arbeit nach Gildehaus keine Fahrten mit dem Wagen unternommen hat.

Mehrfach Kontakt mit der Justiz

Wenn die Tatvorwürfe in diesem Verfahren auch nicht sehr schwerwiegend waren, konnte das Gericht doch anhand des Auszugs aus dem Strafregister feststellen, dass der Angeklagte in der Vergangenheit schon mehrfach Kontakt mit der Justiz gehabt hat. Die letzte der insgesamt acht Vorverurteilungen lautete auf eine Bewährungsstrafe von acht Monaten. Der zuständige Bewährungshelfer konnte insgesamt über ein positives Verhalten seines Probanden berichten. Von einigen kleinen Problemen bezüglich der Bewährungsauflagen abgesehen, hatte er alle Termine und Absprachen eingehalten und kommt seinen Verpflichtungen am Arbeitsplatz pünktlich nach.

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft bedeutete die erneute Straffälligkeit des Angeklagten, dass es sich bei ihm um einen Bewährungsversager handelt. Als Gesamtstrafe hielt sie eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten für angemessen, wobei sie eine erneute Strafaussetzung zur Bewährung ausschloß.

Rechtsanwalt Schultz als Verteidiger wies in seinem Plädoyer auf die von Anfang an geständige Einlassung seines Mandanten hin. Hierbei machte er noch einmal deutlich, dass er damals keine andere Möglichkeit gesehen habe, zur Arbeit zu kommen. Inzwischen hat er eine Mitfahrgelegenheit und Aussicht auf eine Umwandlung seiner Arbeitsstelle in ein festes Arbeitsverhältnis. Dies alles rechtfertige, so die Ansicht der Verteidigung, eine mögliche, niedrige Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen.

Letzte Bewährungschance

Richter Ratering kam in seinem Urteil auch zu dem Ergebnis, dass eine Gesamtstrafe von sieben Monaten festzusetzen sei. Die relativ geringe Freiheitsstrafe sowie das Verhalten des Verurteilten während dieses Verfahrens führten schließlich dazu, dass ihm eine letzte Bewährungschance eingeräumt wurde. Die Bewährungszeit wurde auf vier Jahre festgesetzt. Als Auflage hat er 500 Euro in monatlichen Raten zu je 50 Euro zu zahlen.

Obwohl der Verurteilte nie einen Führerschein besessen hat, verhängte das Gericht gegen ihn eine Sperrfrist zur Erteilung einer Fahrerlaubnis von 18 Monaten. Der Verurteilte und sein Verteidiger erklärten sich mit dem Urteil einverstanden und verzichteten auf Rechtsmittel.