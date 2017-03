Gefährliche Straftäter kommen 2018 nach Meppen

Meppen. Die Sicherungsverwahrung von Mehrfachtätern, die Gewalt- und Sexualdelikte begangen haben, soll die Allgemeinheit schützen. Den Justizvollzug stellt dies vor zahlreiche Herausforderungen – auch die Haftanstalt in Meppen. Ab Juli 2018 sollen hier Straftäter zur Sicherungsverwahrung untergebracht werden.

Der emsländische Landrat Reinhard Winter und Kreisausschussmitglieder besichtigten deshalb die Justizvollzugsanstalt (JVA) Meppen-Versen, um sich über die Sicherungsverwahrung zu informieren und einen „Blick hinter die Kulissen“ zu bekommen. „Die Planungen für die räumliche Unterbringung sind abgeschlossen“, erklärte Anstaltsleiter Per Zeller. „Wir sind jetzt so weit, dass die Ausschreibungen gemacht werden. Ab Juli dieses Jahres sollen dann die Bauarbeiten beginnen.“ Für die Unterbringung der bis zu zehn Männer in der JVA gelten besondere Regeln. „Rein rechtlich gesehen sind sie keine Häftlinge mehr“, so Zeller weiter. „Sie haben ihre Strafe abgesessen. Doch ein Gericht hat entschieden, sie auch nach der Haft nicht auf freien Fuß zu setzen, da sie eine Gefahr für die Allgemeinheit sind. Für gewöhnlich sind dies Mehrfachtäter, die Gewalt- und Sexualdelikte begangen haben.“

Herausforderung für JVA

Deshalb müssen die Sicherungsverwahrten anders untergebracht werden. Sie dürften alles tun, was die Sicherheit nicht gefährde. „Sie dürfen sich zum Beispiel selbst bekochen, müssen nicht arbeiten und haben ein Anrecht darauf, einmal im Monat für sechs Stunden aus dem Gefängnis zu kommen.“ Auch die Zellen seien deutlich größer und böten mehr Komfort.

All das stellt die JVA vor neue Herausforderungen, die aber allesamt zu stemmen seien, versichert Zeller. Man müsse dringend die Plätze für die Sicherungsverwahrung in Niedersachsen aufstocken. Bislang könnten diese Straftäter nur in Rosdorf bei Göttingen untergebracht werden. Diese Plätze seien aber bei Weitem nicht mehr ausreichend, weshalb in Meppen erweitert wird. Hier konzentriere man sich vorwiegend auf ältere Straftäter, die in die Sicherungsverwahrung kommen sollen. Für Landrat Winter und die Kreisausschussmitglieder stand die Frage nach der Sicherheit für die Bevölkerung an erster Stelle. Zeller sagte dazu, dass man alle Auflagen erfülle. Zudem seien die Sicherungsverwahrten nicht mehr die Jüngsten und motorisch eingeschränkt. „Die springen hier nicht einfach mal über einen Zaun und sind weg.“ Bei Freigängen seien immer zwei Justizvollzugsbeamte dabei. Weiter würde immer genau geprüft, wohin es geht und ob die Sicherheit gewährleistet sei. „Im Zweifelsfall wird dann ein Freigang auch von uns abgelehnt.“