„Geist des Ortes“ auf Film gebannt

Kameras drehen auf dem Klostergelände in Frenswegen: Von Sonnabend bis Montag hat ein NDR-Team das Kloster in Beschlag genommen und eine Folge der Sendung „Klosterküche“ gedreht, die am 23. Dezember gezeigt wird.

Nordhorn. Was im ersten Moment nach einer Kochsendung in geistlichen Gemäuern klingt, ist ein Format, das Klöster im NDR-Sendegebiet vorstellen soll. So erklärt es Redakteur Martin Wolf, der die Sendung mitentwickelt hat. Gekocht wird vor laufender Kamera dennoch: Im Heuerhaus wurden ein Gasherd, eine Anrichte, Tische zum Schneiden und ein Waschbecken aufgestellt. Töpfe und Bretter zierten die Wände. Für Küchenchefin Jetti Heerspink war das eine ungewohnte Situation. „Natürlich war ich nervös“, erzählt sie. Vor ihr standen acht Mitarbeiter des NDR mit Kamera, Tonangel und Schminkkoffer. Große Studiolampen leuchteten die improvisierte Küche aus. In den Töpfen und Pfannen werden Apfel-Sellerie-Suppen gekocht, Wildschweinkeulen gebraten und Bratapfel mit Mascarpone-Creme angerichtet.

Die Großküche war für die Aufnahmen keine Option, erzählt Heerspink. Einerseits muss der Gastbetrieb auch während der Dreharbeiten weiterlaufen, andererseits ist die Großküche nicht „kameratauglich“. Doch im Kloster Frenswegen lässt der NDR nicht nur in Töpfen rühren und auf Schneidebrettern schnippeln. Auch die „Beetbrüder“ bekommen einen Auftritt in der Sendung und dürfen vor laufender Kamera zusammen mit Moderatorin Annette Behnken einen Baum einpflanzen. Mit Spaten ausgerüstet heben sie ein Loch aus, setzen den Baum ein, klopfen Holzpfähle zur Stabilisierung ins Erdreich und schütten das Loch wieder zu. Nachdem sich Kameramann Eike Nerling und Regisseur Cornelius Kob mit den Aufnahmen zufrieden zeigen, wird das Bäumchen allerdings wieder ausgegraben. Er wurde nur fürs Fernsehen gepflanzt und soll auf der Grünfläche hinter dem Kloster nicht stehen bleiben.

„Wir produzieren keine reine Kochsendung, sondern versuchen den Geist des Ortes darzustellen“, erläutert Martin Wolf. Vielmehr soll das Kochen lediglich als „roter Faden“ dienen, um die Menschen zu zeigen, die das Kloster mit Leben füllen, sagt der Sendungsschöpfer. Wolf: „Wir sind stets auf der Suche nach interessanten Klöstern, in denen es mehrere Konfessionen gibt.“ Davon gebe es nicht so wahnsinnig viele, sagt er. Bei einem Streifzug durch das NDR-Sendegebiet (Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) komme man am Kloster Frenswegen daher nicht vorbei. Ein Wiedersehen mit dem Fernsehteam schließt Martin Wolf nicht aus.

Ausgestrahlt wird die halbstündige Sendung am Freitag, 23. Dezember, um 14 Uhr im NDR Fernsehen.