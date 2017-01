„Gemeinde Wietmarschen lebt vom Miteinander“

Zum dritten Mal in seiner Amtszeit konnte Wietmarschens Bürgermeister Manfred Wellen die Einwohner zum Neujahrsempfang begrüßen. Der Tenor des Abends: In Wietmarschen ist jede Menge los und es lohnt sich, dort zu leben.

Wietmarschen. „Oh, wat is’t mooij in de Groafschup“, sangen die Heimatsänger zum Auftakt des Empfangs in der Aula der Sünte-Marien-Schule. Dass auch die Wietmarscher gerne in der Grafschaft leben und sich insbesondere mit ihrer Gemeinde stark identifizieren, bezeugte der große Zuspruch, den die Veranstaltung am Sonntagabend erfuhr. Zeitweise bildeten sich regelrechte Schlangen vor dem Eingang, ehe Bürgermeister Manfred Wellen und seine Stellvertreter Monika Wassermann und Johannes Osseforth die zahlreichen Menschen begrüßen konnten.

Auch der Rathauschef ist davon überzeugt, dass sich die Bürger in Wietmarschen wohlfühlen. Ein Indiz dafür ist für ihn die stetig wachsende Bevölkerungszahl, die nunmehr um 200 Einwohner auf 12.500 gestiegen ist. Dem gegenüber stehe ein Geburtenrückgang von 114 auf 103 Neugeborene im vergangenen Jahr. „Den Schuh ziehe ich mir aber nicht an“, meinte Manfred Wellen augenzwinkernd – kamen doch vor sieben Monaten seine Zwillinge Lea und Tim zur Welt. Auch in den kommenden Jahren wird die Gemeinde an Größe gewinnen. Laut Wohnraumkonzept der Grafschaft Bentheim erfolgt bis zum Jahr 2030 ein Wachstum von sieben Prozent. In diesem Zusammenhang verwies Wellen auf die neuen Baugebiete in den beiden großen Ortsteilen – „Schafweg III“ in Lohne sowie „Möllendiek“ in Wietmarschen.

„Man kann aber nicht nur sehr gut in unserer Gemeinde wohnen und leben, sondern auch arbeiten“, befand der Bürgermeister und blickte dazu auf mehrere Neuansiedlungen und Erweiterungen von Unternehmen. So sind in Wietmarschen ein neuer Grenzland-Markt sowie ein „Lädchen“ der Nordhorner Tafel entstanden, in Lohne gibt es unter anderem einen neuen „Burger King“. Die Firma Landwehr hat im vergangenen Jahr ihre Betriebs-Kita „Kids & Bytes“ sowie eine neue Akademie eröffnet. Neu im Reigen der Unternehmenslandschaft in der Gemeinde sind etwa die Firma Labordiagnostik Nord (Entwicklung von Labor- und Medizintechnik) sowie die Firma Siegmeier (Transportverpackungen). Zudem wurde erst kürzlich ein Kaufvertrag mit dem Land Niedersachsen geschlossen über eine Erweiterungsfläche an der Autobahnpolizei in Lohne.

Auch die Gemeinde selbst ist im vergangenen Jahr aktiv gewesen, wie Manfred Wellen verkündete: So wurden etwa 450.000 Euro für Straßenbau und Erschließungen in den Baugebieten „Merschel II“, „Brookweg Süd“ und „Schrigten II“ investiert. Rund 100.000 Euro hat die Sanierung der Hermannstraße in Wietmarschen gekostet, die zu 50 Prozent vom Amt für Agrarstruktur bezuschusst wurde. Ein weiteres Projekt war die Erneuerung der Brücke am Brookweg in Lohnerbruch, bei der die Aufbringung des Asphalts noch aussteht.

Sowohl in der Oberschule in Lohne als auch in der Turnhalle an der Kolpingstraße sorgt seit vergangenem Jahr moderne LED-Technik für optimale Lichtverhältnisse. Die Feuerwehr Schwartenpohl hat ein neues Löschfahrzeug erhalten, während die Gemeindemitarbeiter sich über einen kleinen Elektro-Dienstwagen freuen. Letzterer wird im Rahmen eines bundesweiten Programms für zwei Jahre zu günstigen Konditionen genutzt, wie Manfred Wellen erfreut mitteilte.

Lobend erwähnte er die Unterstützung seitens der Kirche bei der Weiterentwicklung des Ortes: Als herausragende Projekte nannte er dabei die Eröffnung des Pflegezentrums im St. Matthiasstift sowie den Neubau der Friedhofskapelle in Lohne. Dank und Anerkennung sprach er auch den zahlreichen Menschen aus, die sich unentgeltlich zum Wohle aller einsetzen: „Unsere Gemeinde lebt von der Gemeinschaft, von gemeinsamen Zielen, vom ehrenamtlichen Engagement, vom Miteinander“, sagte der Bürgermeister.

In diesem Zusammenhang erwähnte er verschiedene Festivitäten im vergangen Jahr, etwa ein Kartoffelprojekt mit Grundschülern, den Frauensporttag in Wietmarschen, das Sommerfest des Arbeitskreises „Solidarität mit Flüchtlingen“, die 50-Jahr-Feier der Sünte-Marien-Schule und den zehnten Weihnachtsmarkt in Füchtenfeld.

Für heitere Momente sorgten drei kurze „Werbefilme“ für Wietmarschen, die Schüler zusammen mit Jugendpflegerin Magdalena Bruns gedreht hatten.