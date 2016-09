Gericht: Freund verantwortlich für Bobbi Kristina Browns Tod

dpa Atlanta. Ein US-Gericht hat den Freund von Bobbi Kristina Brown in einem Zivilverfahren für deren Tod verantwortlich gemacht. Die Höhe des Schadenersatzes müsse noch festgelegt werden, hieß es. Nick Gordon war gestern erneut zu einem Gerichtstermin des Verfahrens, in dem es um 50 Millionen Dollar geht, nicht erschienen. Das einzige Kind von Whitney Houston war im Januar 2015 mit 22 Jahren leblos in einer Badewanne gefunden worden. Dem Autopsiebericht zufolge wurden in ihrem Körper eine kokainähnliche Substanz, Marihuana, Alkohol, Beruhigungsmittel sowie Morphium festgestellt.