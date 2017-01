Gericht kippt Sonntagsöffnung in Nordhorn

Video Warum Nordhorns Geschäfte Sonntag geschlossen bleiben Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Der verkaufsoffene Sonntag am 8. Januar in Nordhorn fällt aus. GN-Redakteur Rolf Masselink erklärt im Redaktionstalk mit Steffen Burkert die Hintergründe.

gn Nordhorn/Osnabrück. Der für den 8. Januar geplante verkaufsoffene Sonntag in Nordhorn wird nicht stattfinden. Grund ist ein kurzfristig gestellter Antrag der Gewerkschaft ver.di an das Verwaltungsgericht Osnabrück, der positiv beschieden wurde. Damit fallen auch die zahlreichen vom VVV - Stadt- und Citymarketing Nordhorn geplanten Attraktionen zum „Nordhorner Neujahrsgruß“ aus. Der städtische Neujahrsempfang um 11.30 Uhr in der Alten Weberei sowie das Abschlusskonzert mit Mind the Gap um 18.30 Uhr in der Alten Kirche am Markt finden jedoch statt.

„Der Beschluss des Gerichtes hat uns überrascht, ebenso wie uns vor wenigen Tagen bereits der Antrag von ver.di überrascht hat“, so Jörn Richter, Leiter des städtischen Ratsbüros. „Wir waren überzeugt, eine Lösung gefunden zu haben, mit der alle zufrieden sind, auch die Gewerkschaften.“ Der VVV hatte das Konzept des „Nordhorner Neujahrsgrußes“ im vergangenen Jahr erarbeitet und der Stadt vorgestellt. Vertreter von DGB und ver.di waren in die Abstimmungsgespräche eingebunden worden. Da einzig die schriftliche Stellungnahme von ver.di Mitte Dezember noch nicht vorlag und die Zeit für Kaufleute und VVV drängte, genehmigte die Stadt wenige Tage vor Weihnachten die Ladenöffnung am 8. Januar. Zwischen Weihnachten und Neujahr schaltete ver.di dann das Verwaltungsgericht ein, um dagegen vorzugehen.

Umfrage Was halten Sie von den vier gesetzlich erlaubten verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr? Vier sind ein guter Kompromiss. Ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir weniger. Sonntags sollte grundsätzlich geschlossen sein. 30% Vier sind ein guter Kompromiss. 19% Ich wünsche mir mehr. 2% Ich wünsche mir weniger. 49% Sonntags sollte grundsätzlich geschlossen sein. 1045 abgegebene Stimmen

Die Neuplanungen für die verkaufsoffenen Sonntage in Nordhorn waren notwendig geworden, weil auf Drängen der Gewerkschaften die gesetzlichen Regelungen zu den Ladenöffnungszeiten ab sofort strenger ausgelegt werden sollen. In jeder niedersächsischen Kommune soll es nur noch insgesamt vier verkaufsoffene Sonntage geben. Außerdem soll bei einem verkaufsoffenen Sonntag immer ein besonderer Anlass im Vordergrund stehen, und nicht das Einkaufen. In Nordhorn, wie auch in vielen anderen Städten, wurde das Gesetz bisher stadtteilbezogen ausgelegt. Dadurch hatte es in Nordhorn zwar insgesamt mehr als vier verkaufsoffene Sonntage gegeben, kein Geschäft war aber mehr als viermal im Jahr sonntags geöffnet. Ziel der Gewerkschaften ist der bessere Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

„Die Einhaltung der Regeln und der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auch der Stadt Nordhorn sehr wichtig“, so Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling. „Aber unsere Kaufleute sollen ebenfalls die besten Möglichkeiten erhalten, die ihnen nach Recht und Gesetz zustehen, damit Nordhorn für Einheimische und Gäste weiterhin ein attraktives Gesamtpaket bieten kann.“ Die Stadt will nun zeitnah das erneute Gespräch mit allen Beteiligten suchen, um einen neuen Termin für den gestrichenen Verkaufssonntag zu finden.