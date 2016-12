Gericht taucht in Tiefen des Angelwesens ein

gh Neuenhaus. Der Angelverein Neuenhaus, mit mehr als 800 Mitgliedern einer der größten Vereine der Stadt, dient den Anglern nicht nur als Hobby, sondern er hat viele wichtige ehrenamtliche Aufgaben zu erfüllen: Gewässer- und Naturschutz, Fischbesatz und Artenpflege, Ausbildung und Fischerprüfungen. Auch die Überwachung der Zugangsberechtigung zu den Gewässern des Vereins gehört dazu sowie die Kontrolle der Bestimmungen, die Zeiten und Orte des Angelns beschränken; also Schonzeiten und Sperrgebiete als Regelungen zum Naturschutz. Wer gegen solche Auflagen verstößt, hat sich wegen Fischwilderei vor Gericht zu verantworten.

Ein Angler aus der Niedergrafschaft stand jetzt wegen dieses Delikts vor dem Amtsgericht Nordhorn. Ihm wurde vorgeworfen, in der Zeit zwischen dem 23. April und 29. Mai dieses Jahres dreimal am Vechte-Wehr in Neuenhaus und am Vette-Wehr in Grasdorf innerhalb der 50-Meter-Zone der Wehre sowie im Bereich der Fischtreppen geangelt und auch die Schonzeit für Raubfische (Hecht, Zander, Barsch) durch den Einsatz von künstlichen Ködern nicht beachtet zu haben. In allen drei Fällen wurde er von zwei Vorstandsmitgliedern, die jetzt vor Gericht auch als Zeugen aussagten, beobachtet – beim dritten Mal sogar vom gesamten Vorstand des Vereins, der nach dem Vorstandsangeln das Vechte-Wehr passierte und den Angeklagten in flagranti ertappte.

Richter: Das machen wir auch nicht jeden Tag

Der Angeklagte ist Mitglied des Vereins und verfügt über einen gültigen Angelschein. Er bestritt vor Gericht nicht, zu den fraglichen Zeiten dort geangelt zu haben, wohl aber, dass das im Bereich der Sperrzonen und der Fischtreppen und unter Missachtung der Schonzeiten geschehen sei. Im Zuge der Beweisaufnahme war das Gericht bemüht, anhand der Aussagen des Angeklagten und der beiden Zeugen sowie durch Zeichnungen ein Bild der Örtlichkeiten und der genauen Sachlage zu gewinnen.

Oberstaatsanwalt Südbeck aus Osnabrück, Rechtsanwalt Krajnc aus Neuenhaus als Verteidiger sowie der Vorsitzende, Amtsrichter Ratering, hatten sich tief in das Angel- und Fischereiwesen eingearbeitet (Ratering: „Das machen wir bei Gericht auch nicht gerade jeden Tag“) und hatten viele Rückfragen an den Angeklagten und auch an die Zeugen. Bei allem Angelverstand ergaben sich doch einige Unklarheiten. Wo und wann sie den Angeklagten an welchem Ufer mit welchem Köder an der Angelrute gesehen hätten, wollte das Gericht wissen. Das blieb zur Genugtuung des Angeklagten und seines Verteidigers zwischen ihnen widersprüchlich. Andererseits war insgesamt die Glaubwürdigkeit ihrer Zeugenaussagen unbestreitbar.

Gericht stellt Verfahren gegen Geldauflage ein

Der eine Zeuge führte dem Gericht eindrucksvoll vor, dass er auch auf große Entfernung an der Körperhaltung und Angeltechnik noch erkennen könne, ob bei einem Angler ein Blinker auf Gummifisch oder eine Made am Haken hänge. Der andere beantwortete die Frage des Oberstaatsanwalts nach dem Sinn und Zweck von Fischtreppen erschöpfend, indem er ihre Bedeutung für die Rückkehr fast ausgestorbener Fischarten in ihre angestammten Gewässer kenntnisreich darstellte. So komme in Dinkel und Vechte inzwischen wieder die Meerforelle vor. Da staunte das Gericht.

Auf Antrag des Oberstaatsanwalts verzichtete das Gericht gemäß Paragraf 153a der Strafprozessordnung auf ein Urteil und stellte das Verfahren (vorläufig!) ein, allerdings mit einer Geldauflage für den Angeklagten, über deren Höhe noch einmal ein heftiger Streit entbrannte. Der Oberstaatsanwalt wollte mit Rücksicht auf das „Herzblut für den Naturschutz“ bei den Angelfreunden nicht unter die Grenze von 1000 Euro gehen (zusätzlich zu den Anwalts- und Gerichtskosten). Verteidiger Krajnc hielt das mit Blick auf die soziale Lage des Angeklagten für unangemessen. Der Vorsitzende fand eine salomonische Größenordnung: 600 Euro in sechs monatlichen Raten zugunsten des Vereins „Cura Straffälligenhilfe“. Der Oberstaatsanwalt gab sich einen Ruck. Und so blieb es dabei.