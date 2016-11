Gerichtsprozess um gescheiterte Selbstständigkeit

Wietmarschen. Die unternehmerische Tätigkeit des jungen Mannes stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Um als selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer tätig werden zu können, war er darauf angewiesen, Maschinen zur Verfügung zu haben. Aus Mangel an Eigenkapital sah sich der Jungunternehmer gezwungen, diese zu mieten.

Anfang März dieses Jahres besorgte er sich auf diesem Wege einen Mini-Bagger bei einem Vermieter in Lingen. Dieses Gerät samt Transportanhänger stellte der Angeklagte seinem Mitarbeiter für Tätigkeiten in Riesenbeck zur Verfügung. Er selbst arbeitete in Hamburg. Nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit und vergeblichen Versuchen seitens der Vermieterin, Kontakt zum Angeklagten aufzunehmen, wurde Anzeige wegen Unterschlagung erstattet. Einem Mitarbeiter der Vermieter-Firma war inzwischen zugetragen worden, dass der Kunde das Mietobjekt als sein Eigentum ausgegeben und verpfändet habe.

In der Hauptverhandlung räumte der Angeklagte ein, den gemieteten Bagger länger als vereinbart genutzt beziehungsweise seinem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt zu haben. Wenn er gegenüber einer anderen Firma einen Bagger als sein Eigentum ausgegeben habe, sei das nicht das Mietobjekt, sondern ein in seinem Eigentum stehendes altes Gerät gewesen.

Die in den Akten befindlichen diesbezüglichen Unterlagen stellten sich nach Ansicht aller Prozessbeteiligten als Fälschung heraus. Die angebliche Unterschrift des Angeklagten stammte offensichtlich von einem Fremden. Wie der als Zeuge vernommene Mitarbeiter der Vermieterin bestätigte, war der angeklagte Mieter aktiv an der Rückführung des Mini-Baggers beteiligt. Zu der finanziellen Schieflage seiner Firma war es nach Einlassung des Angeklagten dadurch gekommen, dass seine Eltern mehrfach Geschäfte im Gesamtwert von 200.000 Euro in seinem Namen getätigt haben, für die er aufkommen musste. Inzwischen ist er nicht mehr unternehmerisch tätig und mithilfe eines Schuldenberaters bemüht, seine Finanzen wieder in den Griff zu bekommen.

Für Oberstaatsanwalt Schuberth war bei dieser Sachlage klar, dass sich der Vorwurf der Unterschlagung nicht bestätigt hat. Aus diesem Grunde stellte er den Antrag, das Verfahren einzustellen. Dem Antrag entsprach das Gericht mit Zustimmung des Angeklagten und seines Verteidigers.

In einem zweiten Punkt enthielt die Anklage den Vorwurf, dass der angeklagte Wietmarscher vom 24. November 2015 bis zum 16. März dieses Jahres über weite Strecken mit einem Lastwagen gefahren ist, ohne hierfür einen Führerschein zu haben. Auch diesen Vorwurf räumte der Angeklagte ein. Obwohl er in den beiden vergangenen Jahren einige Male Kontakt mit der Justiz hatte, sollte für das Fahren ohne Fahrerlaubnis nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe ausreichend sein.

Dem Antrag des Staatsanwaltes, im Urteil auf 150 Tagessätze zu je 15 Euro (2250 Euro) zu erkennen, entsprach Richter Ratering und da der Angeklagte, sein Verteidiger und der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, wurde die Entscheidung sofort rechtskräftig.