Gerold Hartger gewinnt 15. Bentheimer Waldlauf

Bad Bentheim. Gerold Hartger (LC Nordhorn) hat am Sonnabend die 15. Auflage des Bentheimer Waldlaufes über die 10-km-Distanz in einem Start-Ziel-Sieg ganz souverän in 32:49 Minuten vor seinem Teamkameraden Klaus Eckstein (35:41) gewonnen. Maurice Backschat (35:49) vervollständigte das siegreiche LCN-Trio. Auch bei den Frauen gab es den erwarteten LCN-Doppelerfolg. Imke Sumbeck siegte in 41:35 vor Edith Stiepel, für die 42:58 gemessen wurden. Die LCN-Erfolgsserie unterbrach lediglich der Gildehauser Matthias Hardt im Dress des OTB Osnabrück. Die 5-km-Strecke entschied er in 15:54 Minuten für sich vor dem Meppener Tobias Hüer (16:24). Dritter wurde LCN-Vertreter Stefan Würth (17:26). Bei den weiblichen Teilnehmerinnen gab es durch Josephine Skutta (20:02) und Finja Buchalla (20:27), die beide der weiblichen Jugend angehören, sowie Silvia Rode (22:42) und Julia Holboer sogar einen vierfachen Erfolg.

