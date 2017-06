Gestrandeter Buckelwal an australischer Küste eingeschläfert

dpa Sydney. Ein an der australischen Küste gestrandeter Buckelwal ist eingeschläfert worden. Die raue See habe die Bemühungen für eine Rettung behindert, teilten die Behörden mit. Wildhüter, Experten für Meeressäuger und Freiwillige hätten versucht, dem neun Meter langen und zehn Tonnen schweren Tier zu helfen. „Es war ein sehr, sehr schwieriger Nachmittag für alle Beteiligten“, sagte Shona Lorigan von der Rettungsorganisation ORRCA. Der Wal war gestern an Land gespült worden, etwa auf halber Strecke zwischen den Großstädten Sydney und Brisbane.