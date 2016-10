Gesuchter Islamist aus Chemnitz festgenommen

dpa Chemnitz. Der flüchtige Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr ist in Leipzig festgenommen worden. Das teilte die sächsische Polizei über Twitter mit. Der 22-jährige Syrer war seit Samstag auf der Flucht. Die Umstände der Festnahme sind noch ungeklärt. Bundesweit hatte die Polizei mit Hochdruck nach dem Verdächtigen gesucht, der Kontakte zur Terrormiliz IS haben soll. Die Polizei hatte in einer Wohnung in Chemnitz Sprengstoff und geht davon aus, dass der jungen Mann einen „islamistisch motivierten Anschlag“ begehen wollte.