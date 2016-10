Gesuchter Terrorverdächtiger aus Chemnitz festgenommen

dpa Chemnitz. Zwei Tage nach dem Bombenfund in Chemnitz hat die Polizei den Terrorverdächtigen Syrer Dschaber al-Bakr in Leipzig festgenommen. Die Festnahme des 22-jährigen mutmaßlichen Islamisten gelang in der Nacht, wie die Polizei Sachsen auf Twitter schrieb. Der als Flüchtling registrierte Mann hat nach bisherigen Ermittlungen einen Bombenanschlag vorbereitet. Bei einer Anti-Terror-Razzia hatte die Polizei mehrere hundert Gramm hochexplosiven Sprengstoff sichergestellt, auch ein möglicher Komplize wurde festgenommen.