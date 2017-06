Geteloer Kinder lernen gesundes Frühstück kennen

Bild 1 / 4 In der Obst- und Gemüseabteilung gab es allerhand zu entdecken. Gar nicht so einfach, sich da zurechtzufinden, stellten die Kinder fest. Beim anschließenden Frühstück herrschte gute Laune. Foto: Hamel

Die Kinder vom Spielkreis Getelo durften beim Frühstück nach Herzenslust zugreifen. Foto: Hamel

Zum Abschluss haben die Kinder frische Obstspieße gemacht. Foto: Hamel

Von Sebastian Hamel

Einen leckeren und gesunden Vormittag haben die Kinder vom Spielkreis Getelo neulich in einem Supermarkt in Uelsen erlebt. Bei einem Frühstück schmeckten und entdeckten sie, wie man sich morgens am besten stärkt.