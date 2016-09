GEW fordert weiteres Gymnasium in Nordhorn

gn Nordhorn. Das Vorstandsteam des Kreisverbandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wendet sich im Vorfeld der Wahl mit einem Aufruf an die Politik. Die GEW vertritt etwa 400 Mitglieder in der Grafschaft Bentheim, in der Mehrzahl Lehrerinnen und Lehrer.

Nach Einschätzung der GEW ist in diesem Schuljahr in die Bildungslandschaft Nordhorns einige Bewegung gekommen: Es haben sich ungewöhnlich viele Eltern entschieden, am Ende der Grundschule ihr Kind an einem Gymnasium anzumelden, die Übergangsquote in Nordhorn liegt dicht an 50 Prozent. Am Gymnasium Nordhorn wurden daraufhin in der 5. Jahrgangsstufe sechs Parallelklassen eingerichtet, wodurch die Schule an den Rand der räumlichen Kapazitäten geführt wurde; als weiterer Unterrichtsraum musste auf dem Schulhof ein Container aufgebaut werden. Zudem wurde am Evangelischen Gymnasium in Abweichung von der vertraglichen Regelung zwischen Landkreis und evangelisch-lutherischer Landeskirche eine vierte 5. Klasse eingerichtet.

Sollte sich diese Tendenz fortsetzen, besteht die Gefahr, dass am Gymnasium Nordhorn nicht mehr genügend Unterrichtsräume zur Verfügung gestellt werden können. Container stellten keine befriedigenden Dauerlösungen dar. Deshalb fordert der Vorstand des GEW-Kreisverbands im Wortlaut:

1. „Wenn sich die Anmeldezahlen an den Gymnasien Nordhorns in den nächsten beiden Jahren nicht ändern oder sogar anwachsen, müssen die Kommunalpolitiker zügig die Einrichtung eines zweiten öffentlichen gymnasialen Angebots vorantreiben. Dieses kann an einem eigenen Standort angesiedelt, aber auch an die bestehenden Oberschulen angegliedert werden, um deren Standorte zu stärken. In jedem Fall müssen schon jetzt Standortplanungen aufgenommen werden.

2. Der private Gymnasialsektor (Evangelisches Gymnasium) sollte, da er nicht für alle Eltern eine Wahlmöglichkeit darstellt, wieder auf drei Klassen zurückgeführt werden, wie es in den Verträgen vorgesehen ist. Privatschulen können eine Ergänzung des Schulsystems sein, sollten aber keine tragende Rolle in der Unterrichtsversorgung übernehmen. Diese Aufgabe obliegt den allen gleichermaßen zugänglichen öffentlichen Schulen.

3. Für die planerische Bewältigung der Probleme ist eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit von Landkreis und Stadt Nordhorn unerlässlich. (...).“

In den Wahlveranstaltungen haben Eltern und im Bildungssektor Beschäftigte die Möglichkeit, Parteivertreter auf ihre Vorstellungen zu den genannten Problemfeldern zu befragen, so der GEW-Kreisverband.