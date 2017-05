Gewissenhafter Dieb schließt Auto wieder ab

dpa Cham. Das war ordnungsgemäß - und doch kriminell: Ein Dieb hat in Bayern aus einem Auto erst zwei Portemonnaies gestohlen - und dann den Wagen wieder abgeschlossen. Möglich war das, weil die Fahrerin den Schlüssel an einem der Reifen - mehr schlecht als recht - versteckt hatte. Während die 19-Jährige mit ihrer Schwester an einem See in Cham joggte, machte sich der Täter am Fahrzeug zu schaffen. Die Geldbörsen hatten nach Polizeiangaben von außen gut sichtbar im Bereich der Mittelkonsole gelegen. Nach der Tat legte der Dieb den Schlüssel sogar wieder an die ursprüngliche Stelle zurück.