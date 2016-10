Gießener Hells-Angels-Präsident erschossen

Bild 1 / 6 Aygün Mucuk ist tot. Foto: Boris Roessler

Eine Anwohnerin fand die Leiche am Morgen vor dem Clubhaus der Hells Angels in Wettenberg bei Gießen. Foto: Boris Roessler

Die Umgebung des Clubhauses wurde weiträumig abgesperrt. Foto: Boris Roessler

Im Ort selbst viele Polizeiwagen, Beamte in voller Montur. Foto: Boris Roessler

Nach Einschätzung der Polizei umfasst die Rockerszene in Hessen rund 700 Menschen. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Seit der Gründung der Ortsgruppe in Gießen schwelte ein Machtkampf bei den hessischen Rockern. Foto: Boris Roessler

Rocker werden oft mit kriminellen Machenschaften in der Türsteher- und Rotlicht-Szene in Verbindung gebracht - immer wieder kommt es unter den verschiedenen Gruppen zu Gewalt. In Hessen wurde nun der Chef eines Hells-Angels-Ablegers getötet.