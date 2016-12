Gildehaus holt wichtigen Sieg, FC 09 patzt erneut

Mit unterschiedlichen Gemütslagen in die Winterpause: Die Schüttorfer Bezirksliga-Fußballer verloren in Altenlingen und verpassten den Sprung auf Platz eins, der TuS Gildehaus feierte einen glücklichen 2:1-Heimsieg.

Gildehaus. Nicht unbedingt verdient, auf jeden Fall glücklich, vor allem aber unheimlich wichtig war der 2:1 (1:1)-Heimsieg des Fußball-Bezirksligisten TuS Gildehaus am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Emsbüren. Durch den Erfolg, den Daniel Zwafing in der 89. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß in den Winkel sicherte, vergrößerten die Gildehauser den Abstand auf den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auf fünf Punkte. Mehr noch: In der extrem ausgeglichenen Bezirksliga kletterten sie gleich um sechs Ränge und gehen als Tabellensechster in die Winterpause.

Angreifer Daniel Zwafing schoss gegen den SV Concordia gleich zwei sehenswerte Tore, ein weiterer Matchwinner des TuS aber war Torwart Jan Behrens: Er wehrte in der dritten Minute der Nachspielzeit einen klasse Schuss von Emsbürens Pascal König ab. „Eine Weltklasse-Parade“, lobte Betreuer Dieter Wieking. Der Stürmer hatte aus sechs Metern flach und hart aufs Tor geschossen.

Im letzten Spiel des Jahres ging die erste Halbzeit an den richtig gut aufspielenden Aufsteiger. Eine hohe Flanke von Niklas Brandt drosch Zwafing volley ins kurze Eck zur verdienten Führung. Danach wurde es hektisch: Erst fühlten sich die Emsbürener wegen einer vermeintlichen Abseitsposition um ein Tor gebracht, kurz danach konnten sie froh sein, dass ihr Torwart nicht vom Platz musste. Der herausgeeilte Thorsten Sabel hatte den Ball des frei auf ihn zu laufenden Zwafing außerhalb des Strafraums in Torwartmanier mit der Hand abgewehrt, sah statt Rot aber nur die Gelbe Karte.

Unmittelbar vor der Pause köpfte Julian Hinterding einen Eckball zum glücklichen 1:1 ins Tor, nach dem Seitenwechsel aber erarbeitete sich Emsbüren ein deutliches Chancenplus. Das entscheidende Tor allerdings schoss Zwafing.

Tore: 1:0 Zwafing (22.), 1:1 Hinterding (45.1), 2:1 Zwafing (89.).

FC 09 springt schon wieder nicht an die Tabellenspitze

Der FC Schüttorf 09 bekommt in den vergangenen Wochen eine Vorlage nach der anderen von der Konkurrenz in der Fußball-Bezirksliga, doch der Sprung an die Tabellenspitze gelingt den Obergrafschaftern nicht. Das Duell des punktgleichen Ersten aus Papenburg fand am Wochenende nicht statt – und der FC 09 verlor am Sonntag mit 1:2 (1:2) beim ASV Altenlingen. Damit blieb die Mannschaft des Trainerduos Michael Schmidt und Rainer Sobiech zum dritten Mal in Folge ohne Dreier. „Wir sind halt keine Übermannschaft. Altenlingen hat das Kampfspiel verdient gewonnen“, stellte 09-Coach Sobiech fest.

Im Emsland mussten beide Teams auf einem Platz antreten, der an einigen Stellen seifig, an anderen noch gefroren war. „Das war grenzwertig“, meinte Sobiech, fügte jedoch hinzu: „Wenn angepfiffen wird, muss man sich darauf einstellen.“ Und das gelang den Gästen zunächst gut: Sie gingen bereits in der dritten Minute nach einem schönen Spielzug in Führung. Philipp Aldegeerds spielte den Ball steil zum durchstartenden Jan Baier und der traf zum ganz frühen 1:0. „Das war fußballerisch gut gemacht“, meinte Sobiech. Auch danach sah das, was seine Truppe anbot, zunächst überzeugend aus. „Wir haben den Ball laufen lassen und das insgesamt gut gemacht“, berichtete der Schüttorfer Übungsleiter.

In der 21. Minute drehte sich jedoch das Spiel. Die 09-Abwehr bekam erst einen Ball nicht aus der Gefahrenzone und musste sich dann mit einem Foul in der Nähe des Sechzehners behelfen. Der anschließende Freistoß flog halbhoch an allen Spielern vorbei und Marcel Fock drückte die Kugel am langen Pfosten zum 1:1 über die Linie (21.). „Das war ein zu großzügiges Geschenk von uns, meinte 09-Trainer Sobiech. Und es kam noch schlimmer für die Gäste: Altenlingens Rendi Kildau tauchte nach einer guten halben Stunde alleine vor dem Schüttorfer Tor auf und spitzelte den Ball zum 2:1 für die Emsländer ins Netz (32.).

In der zweiten Hälfte hatten die Schüttorfer viel Ballbesitz und probierten es aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse immer öfter mit hohen Bällen. Die beste Gelegenheit bekam Jan Baier in der Schlussminute, doch er brachte den Ball aus fünf Metern nicht auf das ASV-Tor.

Tore: 0:1 Baier (3.), 1:1 Fock (21.), 2:1 Kildau (32.).