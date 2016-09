Gildehauserin ist als „Bufdi“ im Klimaschutz

Paulina Schulze-Berndt verfolgt die Arbeiten an den Windkraftanlagen in Achterberg und Westenberg ganz genau. Das ist Teil ihrer Aufgaben, denn die 18-Jährige macht gerade in Bad Bentheim einen Bundesfreiwilligendienst.

In Achterberg und Westenberg wachsen seit einigen Monaten große Windkraftanlagen Stück für Stück in den Himmel. Das Projekt kennt kaum jemand so gut wie Paulina Schulze-Berndt. Die Gildehauserin hat die Fortschritte von Anfang an verfolgt – und für die Öffentlichkeit festgehalten. Denn die 18-Jährige führt in einem Blog im Internet intensiv Tagebuch über das regenerative Energieprojekt unweit der niederländischen Grenze.

„Ich fahre regelmäßig hin, um mir ein Bild von den Fortschritten zu machen“, berichtet Schulze-Berndt, die seit Anfang August im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes für sechs Monate bei der Stadt Bad Bentheim arbeitet. Einer ihrer ersten Arbeitstage im Bereich Klimaschutz führte die ehemalige Abiturientin des Missionsgymnasiums in Bardel direkt an die Baustelle. Wo heute bereits die ersten Rotoren an die Windkraftanlagen angebracht sind, konnte sie vor vier Monaten zunächst nur die Zufahrtsstraßen fotografieren. Nach und nach ist das Projekt aber gewachsen – genauso wie das Wissen Schulze-Berndts über das Thema Windkraft und regenerative Energien.

„Ich habe viele Recherchearbeiten zu dem Thema gemacht“, berichtet sie. Denn in den Artikeln über das Großprojekt soll auch das kleinste Detail stimmen. „Ich habe festgestellt, wie sehr sich die Menschen in der Umgebung für die Sache interessieren. Da sollen alle Infos passen“, betont Schulze-Berndt. Die Arbeit im Bundesfreiwilligendienst macht ihr viel Spaß. Auch deshalb, weil sie in Bad Bentheim viele Freiheiten hat: „Ich habe da meinen eigenständigen Bereich.“

Auch im Badepark darf sie in die Arbeit reinschnuppern

Bei der Stadt Bad Bentheim arbeitet die 18-Jährige eng mit Klimaschutzmanagerin Vera Stödtke zusammen. Außerdem ist Martin Hoffschröer von der Energieversorgung Bad Bentheim einer ihrer Ansprechpartner. So stößt sie immer wieder auf neue Themen im städtischen Klimaschutz. Was für Förderprogramme gibt es? Wie wird es in anderen Kommunen gemacht? Die Themenvielfalt reicht dabei aber auch das Energiethema hinaus. So verbrachte sie im November eine Woche im Bentheimer Badepark und nutzte die Möglichkeit, Birgit Mahn beim Marketing über die Schulter zu schauen. Außerdem half sie auch bei der 24-Stunden-Schwimm-Aktion im Bad tatkräftig mit. „Marketing ist ein Thema, das mich auch interessiert“, sagt die Gildehauserin, die im kommenden Jahr ein Studium beginnen möchte. Aktuell tendiert sie in Richtung Wirtschaftspsychologie. „Ich finde es spannend, wie Menschen ticken. Das Fach würde mich interessieren“, erzählt die junge „Bufdi“.

Nach dem Abi eine Zeit ohne Lernen

So weit war sie im Sommer noch nicht: „Da wusste ich noch nicht, was ich studieren soll. Außerdem wollte ich nach dem Abi auch eine Zeit ohne Lernen verbringen.“ Da kam die Idee mit der Stelle im Bundesfreiwilligendienst in Heimat, auf die ihre Eltern sie brachten, gerade zur rechten Zeit. Neben der Arbeit vor Ort stehen für sie in den sechs Monaten auch mehrere Seminare zur politischen Bildung oder zum Thema Zivilcourage auf dem Dienstplan.

Zum Beispiel in Ritterhude in der Nähe von Bremen. Da ist sie oft die Einzige, die sich intensiv mit Umweltthemen auseinandersetzt.„Die meisten machen etwas im Pflegebereich“, berichtet sie. Bis zum 31. Januar läuft ihr Vertrag noch. Danach will sie vor dem Studium noch eine kleine Auszeit gönnen. Den ersten Einblick ins Berufsleben hat sie dann schon hinter sich. „Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich werde hier Ernst genommen und habe viele Aufgaben anvertraut bekommen“, zieht sie ein erstes, rundum positives Fazit. Bis Ende Januar wird sich auch noch einige Male zum Bürgerwindpark rausfahren. Schließlich warten die Leser ihres Blogs auf die nächsten Einträge.