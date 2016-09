Gildehauserin reist mit dem Laptop um die Welt

Die Sachen sind gepackt, der Flug ist gebucht. Jetzt geht es raus in die Welt: Besonders junge Menschen zieht es zunehmend in fremde Länder, sei es zum Erlernen einer neuen Sprache und/oder zum Kennenlernen einer anderen Kultur. Auch die Gildehauserin Nicole Große Höötmann tourt gerade durch die Welt. Die 28-Jährige dokumentiert alles auf ihrem Blog „Backpackerstories“. In einem Interview mit den GN berichtet sie von ihren Projekten:

GN-Szene: Hallo Nicole, erzähl doch mal ein bisschen über dich.

Nicole: Mein Name ist Nicole Große Höötmann, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Gildehaus. Mit Backpackerstories erfülle ich mir gerade einen Lebenstraum. Ich reise, während ich unterwegs arbeite. Ich habe ein kleines Unternehmen namens „Storybirder-Comunications“ gegründet und kümmere mich damit, größten Teils im Onlinebereich, um die Kommunikationsarbeit verschiedener Unternehmen. Mein Blog ist ein Herzensprojekt, mit dem ich anderen jungen Menschen zu günstigen Reisen verhelfen möchte.

Was hat dich denn damals in die Ferne gezogen?

Ich habe schon immer gerne andere Länder und Kulturen entdeckt. Nach meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hotel „Niedersächsischer Hof“ in Gildehaus bin ich zum Arbeiten nach London gezogen. Von dort ging es nach Düsseldorf und Köln, bevor ich mein Studium begonnen habe. Mein Auslandssemester habe ich in Slowenien absolviert und von dort Italien, Kroatien und den Bosporus erkundigt. Jedes Jahr habe ich versucht, immer andere Länder zu bereisen. So hat mich das Fernweh gepackt. Es ist eine Leidenschaft ohne absehbares Ende.

Dann hast du ja schon ziemlich viel gesehen. Hast du bei deinen Reisen eine feste Reiseroute?

Nein, ich habe keine feste Reiseroute, da ich nur einzelne Flüge buche. So behalte ich mir meine Spontanität. Wenn es mir an einem Ort gut gefällt, kann ich einfach länger bleiben. Stattdessen habe ich eine Wunschliste mit Ländern, die ich bereisen möchte. Und diese Liste ist lang.

Wie verdienst du dein Geld auf den Reisen und wo wohnst du?

Ich habe vorher viel gespart, denn „Storybirder“ existiert erst seit einem guten Jahr. Mein tägliches Leben finanziert meine Arbeit mit „Storybirder“. Dazu muss ich aber auch immer unterwegs arbeiten. Ich mache also wirklich nicht nur Urlaub. Was das Wohnen angeht, suche ich mir meistens günstige Hostels, denn dort lernt man schnell andere Leute kennen und ist nie wirklich alleine. Aber auch günstige Gasthäuser habe ich schon gebucht oder sogenannte Homestays. Da wohnt man dann bei einer einheimischen Familie, die einem viel über ihr Land und ihre Kultur erzählen können. Auch „AirBnB“ ist eine tolle Buchungsplattform, wenn man mal keine Lust auf Hostels hat oder in Ruhe arbeiten muss. Dort bieten Privatpersonen ein Zimmer oder eine Wohnung an, die man mieten kann.

Hattest du auch schon mal einen Kulturschock?

Natürlich fällt es einem manchmal schwer, sich an eine andere Kultur zu gewöhnen. Im Osten von Sri Lanka waren wir vielen neugierigen Blicken ausgesetzt, als wir im Bikini ins Meer gesprungen sind. Die einheimischen Frauen gehen in voller Montur ins Wasser. Auch an die Garküchen und die Hygiene in den Straßen von Malaysia mussten mein Magen und Ich uns erst mal gewöhnen. Dort wird das Geschirr auf dem Boden gewaschen und auch nach einer Kühlung für Lebensmittel muss man hier nicht suchen. Das Essen ist aber so lecker und preiswert, dass ich immer schnell voller Faszination alles probieren und beobachten möchte.

Wo hältst du dich im Moment auf?

Aktuell reise ich kreuz und quer durch Indonesien. Auf der Insel Sumatera habe ich Orang-Utans im Dschungel besucht und an einem riesigen Vulkansee entspannt. Inzwischen bin ich auf der Insel Lombok, die wie ein Bali vor 20 Jahren beschrieben wird. Wenn das Interview veröffentlicht wird, befinde ich mich schon auf der nächsten indonesischen Insel Flores. Dort werde ich mit Mantarochen tauchen und viel wandern gehen. Im Juli kommt mich dann mein Bruder besuchen und wir werden die Inseln Java und Bali bereisen. Danach fliege ich nach Vietnam, um mit einem Freund aus Neuseeland eine Motorradtour durchs Land zu machen.f

Was begeistert und beeindruckt dich am meisten, wenn du unterwegs bist?

Am meisten beeindruckt mich die Freundlichkeit überall. Vor allem in Südostasien sind die Menschen sehr hilfsbereit, herzlich und unfassbar freundlich. Natürlich sieht man Dinge, die man als westlicher Mensch nicht verstehen kann oder möchte. Zum Beispiel der Umgang mit Tieren. Auf solche Dinge sollte man gefasst sein und akzeptieren, dass andere Kulturen einfach andere Sitten haben. Das Einzige was man tun kann: Keine Tierquälerei unterstützen! Das heißt: Nicht auf Elefanten reiten und keine Tiger streicheln.

Was kannst du aus diesen Erfahrungen für dich persönlich mitnehmen?

Ich entdecke jeden Tag auf’s Neue, wie wunderschön unsere Welt ist und dass wir Sie zu schätzen wissen sollten. Bei so viel Terror, Krieg, Naturkatastrophen und Klimawandel sollte jeder wenigstens versuchen einen kleinen Beitrag zu einer schönen Welt beizutragen. Das mag abgedroschen klingen, ist aber genauso gemeint. Wir können friedlich miteinander leben und wir können auch etwas gegen den Klimawandel tun. Wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu leistet!

In deinem Blog dokumentierst du deine Reiseerlebnisse. Wie genau sieht dieses Projekt aus und was hast du noch in Planung?

Auf „Backpackerstories“ verfolge ich meine Leidenschaft: das Reisen. Ich schreibe Artikel zu meinen Reisen und meinen Erfahrungen und gebe Insidertipps für verschiedene Länder, geheime Traumstrände, Transportmöglichkeiten und das Budget, was man für eine Reise in ein gewisses Land benötigt. Mein Traum ist es, dass „Backpackerstories“ und „Storybirder“ über sich hinaus wachsen. Es soll Menschen die Angst vor fremden Kulturen nehmen und sie stattdessen neugierig machen auf unsere wunderbare Welt.

„Storybirder“ soll viele Unternehmen davon überzeugen, dass ein Spezialist nicht zwangsläufig vor Ort sein muss, um einen guten Job zu machen. Die Zeiten ändern sich und ortsunabhängiges Arbeiten wird immer moderner. Man nennt uns „digitale Nomaden“, da wir mit unserem Büro überall auf der Welt arbeiten können. Natürlich funktioniert das nicht für jede Branche.

Was würdest du den Menschen raten, die jetzt selbst auf Reisen gehen möchten?

Sorgt dafür, dass ihr alle wichtigen Impfungen bekommt, und packtl nicht zu viele Sachen ein! Ihr könnt unterwegs fast alles kaufen. Ein paar Sachen wie Mikrofaser-Handtücher, einen dünnen Schal und eine Kamera für tolle Erinnerungen können unterwegs sehr praktisch sein. Ansonsten müsst ihr euch gar nicht viele Gedanken machen. Bucht nicht alles im Voraus, sondern lasst euch ein wenig treiben und saugt alles in euch auf, was ihr könnt. Nehmt euch zwischendurch mal etwas Zeit um zu entspannen und die ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Ansonsten sagen wir hier immer: „Go with the flow!“