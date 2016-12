dpa Berlin. Borussia Mönchengladbach will heute den Negativtrend in der Fußball-Bundesliga stoppen. Das Team hat zuletzt acht Spiele nacheinander nicht gewonnen, daheim soll nun gegen Mainz 05 endlich wieder ein Sieg her. Im zweiten Sonntagsspiel treffen sich die punktgleichen Teams FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen zu einem wegweisenden Duell. Dem Verlierer droht ein Winter tief im Mittelmaß, der Sieger behält die Europapokal-Zone in Sichtweite.