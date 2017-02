Glanz der Berlinale strahlt bis Bad Bentheim

Am kommenden Sonnabend feiert der Dokumentarfilm „Könige der Welt“ in Berlin Premiere. Nicht nur Regisseur Christian von Brockhausen stammt aus der Burgstadt.

Bad Bentheim/Berlin. Wenn am kommenden Donnerstag in Berlin die 69. Berlinale eröffnet wird, strahlt das internationale Filmfestival auch in die Grafschaft hinein. Genauer gesagt nach Bad Bentheim. Denn mit dem Film „Könige der Welt“ gehört ein Dokumentarfilm zum Berlinale-Programm, dessen erzählerische Wurzeln in Bad Bentheim liegen. Das ist aber noch nicht alles. Auch mehrere Protagonisten und Regisseur Christian von Brockhausen kommen aus der Burgstadt.

Mit dem Dokumentarfilm in Spielfilmlänge ist von Brockhausen zusammen mit seinem Regie-Kollegen Timo Großpietsch der Geschichte der Bad Bentheimer Band „Union Youth“ auf der Spur, die von 2001 bis 2006 deutschlandweit für Furore sorgte und auch in der Region zahlreiche Anhänger hatte. Sänger und Gitarrist Maze Exler, Bassist Nobse Kues, Gitarrist Jan van Triest und Schlagzeuger Michael Borwitzky schafften es mit ihrem Garagen-Grunge-Rock, der am Anfang starke Züge von „Nirvana“ trug, bis zu einem wichtigen Platten-Boss in den USA. Dort lehnten sie aber ein Angebot des Labels von „Limp-Bizkit“-Sänger Fred Dust ab. Das war der Wendepunkt in der Geschichte von „Union Youth“. Nach Streitigkeiten über die Ausrichtung der Band folgte im Jahr 2006 die Auflösung. Danach gingen alle ihre eigenen Wege – und zerstreuten sich in alle Himmelsrichtungen.

Den Aufstieg und das Ende der Band hat auch Christian von Brockhausen hautnah mitbekommen, der seit Kindertagen sehr gut mit Michael Borwitzky befreundet ist – und ebenfalls Fan der Band war. So hängt auch heute noch ein „Union Youth“-Plakat in der Hamburger Wohnung des Regisseurs, der beim NDR als Redakteur arbeitet und sich auf Dokumentarfilme spezialisiert hat. „Ich habe nie verstanden, warum die Geschichte so verrückt verlaufen ist“, sagt von Brockhausen.

Zusammen mit Timo Großpietsch will er der sagenhaften Geschichte von „Union Youth“ mit ihren extremen Wendungen auf den Grund gehen. „Als Christian mir gesagt hat, dass er einen Film über uns drehen möchte, hat es mir echt die Sprache verschlagen“, erzählt Michael Borwitzky, der mittlerweile mit einem Teil der alten Band auch wieder Musik macht. „Ich habe mich vor sechs Jahren wieder mit Maze getroffen und wir haben wieder angefangen, zusammen zu spielen“, berichtet der Schlagzeuger. Zusammen mit Ole Fries, dem früheren Live-Techniker der Band, und Markus Krieg ist daraus die Band „Pictures“ entstanden. So haben von Brockhausen und Großpietsch für ihren Dokumentarfilm nicht nur die Geschichte von „Union Youth“, sondern auch einen Anknüpfungspunkt in der Gegenwart.

Wie viele unterschiedliche Facetten das Filmprojekt hat, wurde vor zwei Jahren direkt bei einem Wochenende für einen Probedreh in Berlin deutlich. Massive Drogenprobleme sorgten dafür, dass Sänger Maze am zweiten Tag nicht zum Dreh erschien. „Christian und ich standen mit unseren Kameras im Proberaum und fühlten uns völlig fehl am Platz. Uns war klar, dass wir jetzt unsere Sachen zusammenpacken würden. Der Dreh ist geplatzt“, beschreibt Großpietsch die Gefühlslage. Die Band entschied aber, dass das Projekt weitergehen solle. Als Maze wenig später doch noch erschien, kommt es zu einer der intensivsten Szenen des Dokumentarfilms über Freundschaft und Abgründe.

Überhaupt ist der Film nicht als märchenhafte Story über den Fall und den Wiederaufstieg einer Band verfilmt. „Das ist auch schon sehr bewegender Filmstoff, der sehr tief geht“, betont Michael Borwitzky. Das ist auch ein Markenzeichen von Christian von Brockhausen. Mit seiner Dokumentation „Hudekamp – Ein Heimatfilm“ über einen sozialen Brennpunkt in Lübeck hat er zusammen mit Pia-Luisa Lenz im Jahr 2013 den Deutschen Fernsehpreis (Kategorie Dokumentation) und den Deutschen Sozialpreis gewonnen. So haben von Brockhausen und Großpietsch für das Ende ihres Films auch nicht auf die Veröffentlichung des ersten „Pictures“-Album und die große Tour durch ganz Deutschland gewartet. Das Debüt-Album „Promise“ beim großen Label „Virgin Records“ ist am vergangenen Freitag erschienen. Die Tour beginnt am 10. Februar parallel zur Berlinale mit einem Konzert in Berlin. Anschließend stehen für die Band, die mit melodischem Songwriter-Rock zu überzeugen weiß, Dresden, München, Stuttgart, Köln, Münster und Hamburg auf dem Tourplan.

Live-Auftritte sorgen aber auch in der Doku für die filmische Klammer. Das Filmduo begleitete die Band im vergangenen Jahr bei einer Promo-Tour mit der Kamera. In den Film flossen aber auch Orginal-Aufnahmen von „Union Youth“ ein. „Wir hatten damals immer eine Super-8-Kamera dabei und haben alles aufgenommen“, erzählt Borwitzky. Außerdem kehrten einige der Protagonisten auch noch einmal zu ihren Wurzeln zurück. So drehte von Brockhausen in seiner Bentheimer Heimat zusammen mit Nobse Kues und Michael Borwitzky auch im alten Proberaum der Band.

Die erste echte Wiedervereinigung der gesamten Band wird es allerdings erst auf der Berlinale geben. „Das ist natürlich großartig, dass wir uns bei so einem Anlass wieder alle zusammen treffen“, sagt Borwitzky. Am kommenden Sonnabend ist es soweit. Dann feiert „Könige der Welt“ im „CinemaxX“ am Potsdamer Platz Premiere.