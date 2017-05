Glasfaser für 2600 Haushalte in Bad Bentheim

Bad Bentheim. An gleich drei Straßen in Bad Bentheim hat die Deutsche Telekom mit den Bauarbeiten für den Netzausbau begonnen. Das Unternehmen will in den kommenden Wochen elf Kilometer Glasfaser unterirdisch verlegen und zusätzlich 16 neue Verteilerkästen aufstellen. So sollen rund 2600 Haushalte schnelleres Internet erhalten. Das maximale Tempo auf der Datenautobahn wird dann bei 100 Megabit pro Sekunde liegen.

„Es ist schon anspruchsvoll, in Bad Bentheim Glasfaser zu verlegen. Wir müssen erst durch den Sandstein bohren“, berichtete Bauleiter Hans-Werner Barkemeyer. Bürgermeister Dr. Volker Pannen zeigte sich am Mittwoch interessiert an den Arbeiten: „Wir graben tief, um keine anderen Versorger zu treffen“, erläuterte Barkemeyer. „Schnelles Internet ist aus dem Leben der Bürger nicht mehr wegzudenken, privat und geschäftlich. Sie sind ein wichtiger Standortvorteil“, sagte Pannen.

Im Zuge der Telekomarbeiten plant die Stadtverwaltung, einige Bürgersteige und Radwege zu sanieren, da diese für die Verlegung der Glasfaser sowieso aufgebrochen werden. Diese Idee entspreche auch einer Forderung der CDU-FDP Gruppe im Stadtrat, die eine Sanierung ebenfalls für sinnvoll erachtet: „So kann die Stadt vergleichsweise günstig die Wege auch komplett saniert bekommen. Das ist an vielen Stellen der Stadt dringend geboten. Von Barrierefreiheit sind viele Fußwege zur Zeit weit entfernt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe. Dieses Anliegen sei den Ratsmitgliedern im vergangenen Jahr sehr häufig von den Bürgern der Stadt genannt worden. Betroffen wären dabei unter anderem die Wege Südstraße, Berlinger Ring, Zum Tüschenbrook, Leberichstiege und An der Müst. Das Vorhaben soll schon bald im Stadtrat diskutiert werden, teilt die Gruppe mit.